Неделя в пробке: на границе Беларуси с Евросоюзом растут очереди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти две тысячи фур ожидают въезда из Беларуси в Евросоюз. На пункте пропуска «Бенякони» запускают половину фур от нормы. С легковыми авто ситуация не легче. От многочасовых очередей на жаре страдают семьи с детьми, пожилые, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На границе Литвы и Беларуси пробка в несколько километров. Въезда в пункте пропуска «Бенякони» ожидают 150 легковых и 850 грузовых машин. Для дальнобойщика Ивана ситуация будничная. Долгожданная граница уже в нескольких метрах. В очереди простоял неделю.

«Постоянно так. Потому что очень много машин, почти 520 машин остановились», – рассказал житель Беларуси Иван.

Дни простоя водители скрашивают фильмами и разговорами с коллегами и близкими. Салон большегруза для них заменил кухню, спальню и гостиную. Однако ожидание сказывается на стоимости товара.

«Это убытки для предпринимательства, это сутки в очередях, недели даже в некоторых случаях. Люди страдают, жара. Где-то условий нет отдохнуть, поспать нормально. С нашей стороны вопросов нет», – рассказал начальник отдела таможенных операций и контроля №4 таможенного поста «Бенякони» Александр Жуковский.

На недельные простои у границы Беларусь ответила открытием безвизового режима для 35 стран Евросоюза. Только на этом пункте пропуска за неделю им воспользовались 800 иностранцев. Но ситуация легче не стала. Какой страны номера авто, роли не играет. Перед границей равны все.

«Это непривычное такое дело, реально. Это литовская граница тормозит, не хочет пропускать. Морально убивает человека. Ожидание, это все ожидание. Эта усталость с человеком делает нереальное», – поделился турист из Литвы Витовт.

«Настроение бодрое, 18 часов стоим. Еще четыре-пять часов точно. Неприятно, плохо. Хорошо хоть магазин есть, можно воды купить, чего-то холодного, перекусить, хоть так», – рассказали туристы из Беларуси Александр и Эдуард.

Те, кто на границе частые гости, не скрывают возмущения. С 16 августа Литва готовится полностью запретить въезд для авто на белорусских номерах. От этого пострадают не только туристы. У многих за границей работа и семьи.

«Очень много у литовцев изменений, каждый день новые правила, поэтому ничего не возим. Едем в гости, к родителям, где-то по делам, по работе», – рассказал турист из Беларуси Алексей Кошецкий.