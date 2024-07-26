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Неделя в пробке: на границе Беларуси с Евросоюзом растут очереди
26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти две тысячи фур ожидают въезда из Беларуси в Евросоюз. На пункте пропуска «Бенякони» запускают половину фур от нормы. С легковыми авто ситуация не легче. От многочасовых очередей на жаре страдают семьи с детьми, пожилые, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На
Дни простоя водители скрашивают фильмами и разговорами с коллегами и близкими. Салон большегруза для них заменил кухню, спальню и гостиную. Однако ожидание сказывается на стоимости товара.
На недельные простои у границы Беларусь ответила открытием безвизового режима для 35 стран Евросоюза. Только на этом пункте пропуска за неделю им воспользовались 800 иностранцев. Но ситуация легче не стала. Какой страны номера авто, роли не играет. Перед границей равны все.
Те, кто на границе частые гости, не скрывают возмущения. С 16 августа Литва готовится полностью запретить въезд для авто на белорусских номерах. От этого пострадают не только туристы. У многих за границей работа и семьи.
«В среднем за сутки литовская сторона принимает до 200 легковых автомобилей и до 130 грузовых автомобилей. Основные причины образование очередей – это небольшое количество функционирующих пунктов пропуска и неритмичная работа пункта пропуска «Шальчининкай», – рассказал заместитель начальника управления пограничного контроля Лидского пограничного отряда Андрей Павлович.
Похожая ситуация сохраняется и на других пунктах пропуска с ЕС. Всего по стране въезда ожидают две тысячи фур. Госпогранкомитет заявил: Беларусь готова работать с проблемой, открыть ранее закрытые пункты пропуска. Но ответа от европейской стороны так и не поступило.
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Въезда в пункте пропуска «Бенякони» ожидают 150 легковых и 850 грузовых машин.
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