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Более тысячи аистов прилетели на поле под Гродно. Орнитологи пытаются понять причину птичьего слета
26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно. Орнитологи пытаются понять причину птичьего слета" height="100%" width="670">
В Беларуси возле Гродно заметили большое скопление аистов. На поле собралось около полутора тысяч птиц, передает «МИР 24».
Подобный слет именно в этом месте пернатые устраивают уже не первый год. Их манит сюда, как магнитом, но точная причина орнитологам неизвестна. По одной из версий, аистов привлекает место, где косили траву. В природе такие птичьи сборы происходят нечасто.
Ранее сообщалось, что в Беларуси начали
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По одной из версий, аистов привлекает место, где косили траву.
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