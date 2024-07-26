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Более тысячи аистов прилетели на поле под Гродно. Орнитологи пытаются понять причину птичьего слета

26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более тысячи аистов прилетели на поле под <a href=Гродно. Орнитологи пытаются понять причину птичьего слета" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси возле Гродно заметили большое скопление аистов. На поле собралось около полутора тысяч птиц, передает «МИР 24».

Подобный слет именно в этом месте пернатые устраивают уже не первый год. Их манит сюда, как магнитом, но точная причина орнитологам неизвестна. По одной из версий, аистов привлекает место, где косили траву. В природе такие птичьи сборы происходят нечасто.

Ранее сообщалось, что в Беларуси начали пересчитывать аистов. Исследование проводит Академия наук, чтобы изучать популяционные изменения на локальном и глобальном уровнях.



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Теги: Гродно
 
 
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