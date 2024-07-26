Более тысячи аистов прилетели на поле под Гродно. Орнитологи пытаются понять причину птичьего слета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гродно . Орнитологи пытаются понять причину птичьего слета" height="100%" width="670">

В Беларуси возле Гродно заметили большое скопление аистов. На поле собралось около полутора тысяч птиц, передает «МИР 24».

Подобный слет именно в этом месте пернатые устраивают уже не первый год. Их манит сюда, как магнитом, но точная причина орнитологам неизвестна. По одной из версий, аистов привлекает место, где косили траву. В природе такие птичьи сборы происходят нечасто.