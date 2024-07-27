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Делегация Белорусского союза женщин прибыла в Зимбабве с деловым визитом

27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегация Белорусского союза женщин прибыла в Зимбабве с деловым визитом
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский союз женщин прибыл в Зимбабве. Их пригласила первая леди Оксилия Мнангагава. В делегации представительницы от власти, бизнеса, а также руководители различных предприятий, передает телеканал «МИР 24».

«Есть интерес у зимбабвийцев и в наших тканях, и в производстве, и в организации на территории этой страны наших производств. Легкой промышленности, гостиничного бизнеса, туризма развития, агропромышленного комплекса. Поэтому я уверена, что визит будет иметь максимальную отдачу. В том числе и в плане экономики», – рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Между Минском и Хараре подписан контракт на поставку более трех тысяч тракторов. Еще одно направление сотрудничества – медицина. Эту сферу курирует первая леди Зимбабве. Под ее патронатом строится госпиталь. Беларусь делится технологиями по организации доступной медпомощи и оснащает клинику оборудованием. Также в Зимбабве работает белорусский центр. В нем представлены отечественные марки сельскохозяйственной, строительной и другой техники.



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Беларусь делится технологиями по организации доступной медпомощи и оснащает клинику оборудованием.
 
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