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Делегация Белорусского союза женщин прибыла в Зимбабве с деловым визитом
27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин прибыл в Зимбабве. Их пригласила первая леди Оксилия Мнангагава. В делегации представительницы от власти, бизнеса, а также руководители различных предприятий, передает телеканал «МИР 24».
Между Минском и Хараре подписан контракт на поставку более трех тысяч тракторов. Еще одно направление сотрудничества – медицина. Эту сферу курирует первая леди Зимбабве. Под ее патронатом строится госпиталь. Беларусь делится технологиями по организации доступной медпомощи и оснащает клинику оборудованием. Также в Зимбабве работает белорусский центр. В нем представлены отечественные марки сельскохозяйственной, строительной и другой техники.
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Беларусь делится технологиями по организации доступной медпомощи и оснащает клинику оборудованием.
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