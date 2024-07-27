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Знойный июль: очевидцы вспомнили, какой была погода в день освобождения Бреста от немецких захватчиков

27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знойный июль: очевидцы вспомнили, какой была погода в день освобождения Бреста от немецких захватчиков
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первые метеорологические наблюдения тогда еще в Брест-Литовске начали проводить в 1834 году. Хотя косвенно к таковым можно отнести дневниковую запись австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, датированную еще 1526 годом.

«Подъезжая к городу, меня встретил такой жестокий ветер и снегопад, что за метелью не было видно лошадей», – писал Герберштейн.

Впрочем, погодные явления удивляли своими особенностями во все времена. Так, в 1618 году зафиксировали необычайное нашествие гусениц на город. Годом позже, в мае 1619 года, во время цветения садов выпало много снега. 1635 год обозначился тем, что в небе жители увидели необычное свечение. Возможно, это было полярное сияние.

Вечер 21 июня 1941 выдался теплым. Город жил мирной жизнью. Было шумно и в гарнизоне Брестской крепости: работал передвижной кинотеатр, молодежь танцевала и пела песни.

«22 июня 1941 года погода была солнечная и ясная. Это день летнего солнцестояния. Именно в этот день и напали на нас немецко-фашистские захватчики», – рассказал начальник отдела метео- и аэрологических наблюдений «Брестоблгидромета» Сергей Никандров.

Брест стал одним из первых городов, принявших на себя удар немецких войск. Почти месяц держала оборону Брестская крепость.

«Так как летом 1941 года не было официальных данных, мы ориентируемся на показания очевидцев. Очевидцы говорили, что погода была жаркая в это время», – пояснил Никандров.

Начало Великой Отечественной войны
Воспоминания очевидцев
В условиях жары расположенный на трех реках Мухавце, Буге и Лесной Брест изнывал от повышенной влажности и засилья мошкары. Жарко было и на фронтах. Кратковременную передышку от зноя приносила прохлада. Ее ждали. Но погоду теперь пытались предсказывать по старинке.

«В военные годы метеорологические наблюдения не производились. Люди ориентировались на народные приметы, на опыт предков», – уточнил Никандров.

Аномально знойным выдался июль 1944 года, когда советские войска в рамках Люблинско-Брестской операции выбивали противника из Бреста. Это лето, по свидетельствам очевидцев, стало самым жарким за все годы войны. Во всех смыслах.

28 июля Брест был освобожден, и уже 7 августа 1944 года брестские синоптики снова начали вести наблюдения за погодой.



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Теги: Брест
 
 
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27 июля 1944 года советские войска в ходе операции «Багратион» освободили город от врага.
 
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