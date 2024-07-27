Знойный июль: очевидцы вспомнили, какой была погода в день освобождения Бреста от немецких захватчиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые метеорологические наблюдения тогда еще в Брест-Литовске начали проводить в 1834 году. Хотя косвенно к таковым можно отнести дневниковую запись австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, датированную еще 1526 годом.

«Подъезжая к городу, меня встретил такой жестокий ветер и снегопад, что за метелью не было видно лошадей», – писал Герберштейн.

Впрочем, погодные явления удивляли своими особенностями во все времена. Так, в 1618 году зафиксировали необычайное нашествие гусениц на город. Годом позже, в мае 1619 года, во время цветения садов выпало много снега. 1635 год обозначился тем, что в небе жители увидели необычное свечение. Возможно, это было полярное сияние.

Вечер 21 июня 1941 выдался теплым. Город жил мирной жизнью. Было шумно и в гарнизоне Брестской крепости: работал передвижной кинотеатр, молодежь танцевала и пела песни.

«22 июня 1941 года погода была солнечная и ясная. Это день летнего солнцестояния. Именно в этот день и напали на нас немецко-фашистские захватчики», – рассказал начальник отдела метео- и аэрологических наблюдений «Брестоблгидромета» Сергей Никандров.

Брест стал одним из первых городов, принявших на себя удар немецких войск . Почти месяц держала оборону Брестская крепость.

«Так как летом 1941 года не было официальных данных, мы ориентируемся на показания очевидцев. Очевидцы говорили, что погода была жаркая в это время», – пояснил Никандров.

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