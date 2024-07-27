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Знойный июль: очевидцы вспомнили, какой была погода в день освобождения Бреста от немецких захватчиков
27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первые метеорологические наблюдения тогда еще в Брест-Литовске начали проводить в 1834 году. Хотя косвенно к таковым можно отнести дневниковую запись австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, датированную еще 1526 годом.
Впрочем, погодные явления удивляли своими особенностями во все времена. Так, в 1618 году зафиксировали необычайное нашествие гусениц на город. Годом позже, в мае 1619 года, во время цветения садов выпало много снега. 1635 год обозначился тем, что в небе жители увидели необычное свечение. Возможно, это было полярное сияние.
Вечер 21 июня 1941 выдался теплым. Город жил мирной жизнью. Было шумно и в гарнизоне Брестской крепости: работал передвижной кинотеатр, молодежь танцевала и пела песни.
Брест стал одним из первых городов,
«В военные годы метеорологические наблюдения не производились. Люди ориентировались на народные приметы, на опыт предков», – уточнил Никандров.
Аномально знойным выдался июль 1944 года, когда советские войска в рамках Люблинско-Брестской операции выбивали противника из Бреста. Это лето, по свидетельствам очевидцев, стало самым жарким за все годы войны. Во всех смыслах.
28 июля Брест был освобожден, и уже 7 августа 1944 года брестские синоптики снова начали вести наблюдения за погодой.
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Знойный июль: очевидцы вспомнили, какой была погода в день освобождения Бреста от немецких захватчиков
27 июля 1944 года советские войска в ходе операции «Багратион» освободили город от врага.
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