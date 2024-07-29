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Головченко рассказал о развитии сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки
29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь рассчитывает построить прочные и длительные отношения со странами Латинской Америки и Африки. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у президента. Правительство поставило перед собой задачу с каждым годом увеличивать свое присутствие в этих странах.
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Правительство поставило перед собой задачу с каждым годом увеличивать свое присутствие в этих странах.
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