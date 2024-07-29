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Головченко рассказал о развитии сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки

29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь рассчитывает построить прочные и длительные отношения со странами Латинской Америки и Африки. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у президента. Правительство поставило перед собой задачу с каждым годом увеличивать свое присутствие в этих странах.

«У нас трехлетняя программа оцифрованная. Каждая страна там прописана: кто и каких результатов должен достичь. По ним будет и оценка соответственная. Там прописана номенклатура и сумма, которую мы должны достичь с точки зрения экспорта», – отметил Роман Головченко.

Александр Лукашенко поручил правительству ускорить выполнение всех международных договоренностей, а они есть с такими государствами, как Зимбабве, Мозамбик, Кения, Никарагуа, Куба и другими. Для Минска это новые рынки сбыта продукции, а также перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли. На обоих континентах находятся крупные залежи полезных ископаемых.

Накануне премьер-министр Беларуси посещал страны Латинской Америки с официальным визитом.



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Теги: Минск
 
 
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Правительство поставило перед собой задачу с каждым годом увеличивать свое присутствие в этих странах.
 
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