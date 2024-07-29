Головченко рассказал о развитии сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассчитывает построить прочные и длительные отношения со странами Латинской Америки и Африки. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у президента. Правительство поставило перед собой задачу с каждым годом увеличивать свое присутствие в этих странах.

«У нас трехлетняя программа оцифрованная. Каждая страна там прописана: кто и каких результатов должен достичь. По ним будет и оценка соответственная. Там прописана номенклатура и сумма, которую мы должны достичь с точки зрения экспорта», – отметил Роман Головченко.