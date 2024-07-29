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Лукашенко о переговорах с Путиным: «Взаимопонимание найдено по всем вопросам»

29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о переговорах с Путиным: «Взаимопонимание найдено по всем вопросам»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Все проблемные моменты по Союзному государству должны быть закрыты к осени. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам.

Глава государства рассказал подробности своего недавнего рабочего визита в Россию. Там прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, взаимопонимание было найдено по всем направлениям. Из приоритетных: новая формула ценообразования на нефть и предоплата за нее, а также утилизационный сбор на автомобили. Однако остаются нюансы, над которыми предстоит поработать правительствам обеих стран.

«Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия: и союзный Совмин, и Высший государственный совет. С президентом мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы и по линии Совета безопасности, и по темам правительства. Кроме текущей повестки, вам не надо забывать о стратегических задачах новых отраслей и компетенций для белорусской экономики: авиастроения, микроэлектроники, станкостроения. Мы можем открыть совершенно новые компетенции», – заявил Александр Лукашенко.

Также президент поручил правительству активнее работать на таких международных площадках, как ШОС и БРИКС.



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Теги: Минск
 
 
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Из приоритетных направлений: новая формула ценообразования на нефть и предоплата за нее, а также утилизационный сбор на автомобили.
 
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