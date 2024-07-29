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Лукашенко о переговорах с Путиным: «Взаимопонимание найдено по всем вопросам»
29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава государства рассказал подробности своего недавнего рабочего визита в Россию. Там прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, взаимопонимание было найдено по всем направлениям. Из приоритетных: новая формула ценообразования на нефть и предоплата за нее, а также утилизационный сбор на автомобили. Однако остаются нюансы, над которыми предстоит поработать правительствам обеих стран.
Также президент поручил правительству активнее работать на таких международных площадках, как ШОС и БРИКС.
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Из приоритетных направлений: новая формула ценообразования на нефть и предоплата за нее, а также утилизационный сбор на автомобили.
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