Лукашенко о переговорах с Путиным: «Взаимопонимание найдено по всем вопросам»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все проблемные моменты по Союзному государству должны быть закрыты к осени . Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам.

Глава государства рассказал подробности своего недавнего рабочего визита в Россию. Там прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, взаимопонимание было найдено по всем направлениям. Из приоритетных: новая формула ценообразования на нефть и предоплата за нее, а также утилизационный сбор на автомобили. Однако остаются нюансы, над которыми предстоит поработать правительствам обеих стран.

«Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия: и союзный Совмин, и Высший государственный совет. С президентом мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы и по линии Совета безопасности, и по темам правительства. Кроме текущей повестки, вам не надо забывать о стратегических задачах новых отраслей и компетенций для белорусской экономики: авиастроения, микроэлектроники, станкостроения. Мы можем открыть совершенно новые компетенции», – заявил Александр Лукашенко.

Также президент поручил правительству активнее работать на таких международных площадках, как ШОС и БРИКС.