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Уже 5 млн тонн зерна намолотили в Беларуси. Показатели урожая подпортили жара и ливни

31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уже 5 млн тонн зерна намолотили в Беларуси. Показатели урожая подпортили жара и ливни
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси прошедшие ураганы с ливнями скорректировали показатели сбора урожая. Объемы намолота уменьшились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стихия повлияла и на график уборки. Как с трудностями справляются аграрии, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева

По всей Беларуси аграрии намолотили почти пять миллионов тонн пшеницы, ячменя, ржи и других зерновых. Убрали уже больше половины всех посевных площадей. Аграрии ловят солнце буквально каждый час, но стихия продолжает портить показатели.

Работы в полях из-за погодных условий начались почти на неделю раньше обычного. Сильная жара пересушила колосья. Это уменьшило крупность и массу зерен, а шторм и ливни вызвали полегание растений. По стране сбор урожая отстает в среднем на два центнера с гектара по сравнению с прошлогодними показателями, но это сказалось не на всех культурах.

«Эти явления в меньшей степени отразились на озимом рапсе. В это время, когда шла тропическая жара, уже рапс завершил стадию налива стручков, маслосемян, поэтому в этом году у нас получился рекордный сбор маслосемян рапса – уже более миллиона тонн намолотили», – заявил первый заместитель гендиректора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

Несмотря на погодные качели, риска для продовольственной безопасности страны нет. В регионах уже ставят свои рекорды. Юг страны традиционно в передовиках – Барановичский район первым в Брестской области намолотил 100 тысяч тонн зерна.

«Желание людей огромно, ресурсы есть – как материальные, так и человеческие. Вдвойне приятно, когда наши люди в союзе с нашей техникой дают замечательный результат, который заслуживает большого уважения», – заявил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

Параллельно продолжается уборка зернобобовых, травяных, технических культур и льна. Уже скошенные поля готовят к севу озимых – идет подготовка и удобрение почвы. 90% белорусских полей засеяны отечественными культурами, но ученые продолжают селекционировать новые более устойчивые к температурным и погодным условиям сорта. Уборка культур на полях продлится еще около трех недель.



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Объемы намолота уменьшились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стихия повлияла и на график уборки.
 
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