Уже 5 млн тонн зерна намолотили в Беларуси. Показатели урожая подпортили жара и ливни

«Эти явления в меньшей степени отразились на озимом рапсе. В это время, когда шла тропическая жара, уже рапс завершил стадию налива стручков, маслосемян, поэтому в этом году у нас получился рекордный сбор маслосемян рапса – уже более миллиона тонн намолотили», – заявил первый заместитель гендиректора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

Несмотря на погодные качели, риска для продовольственной безопасности страны нет. В регионах уже ставят свои рекорды. Юг страны традиционно в передовиках – Барановичский район первым в Брестской области намолотил 100 тысяч тонн зерна.

«Желание людей огромно, ресурсы есть – как материальные, так и человеческие. Вдвойне приятно, когда наши люди в союзе с нашей техникой дают замечательный результат, который заслуживает большого уважения», – заявил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

Параллельно продолжается уборка зернобобовых, травяных, технических культур и льна. Уже скошенные поля готовят к севу озимых – идет подготовка и удобрение почвы. 90% белорусских полей засеяны отечественными культурами, но ученые продолжают селекционировать новые более устойчивые к температурным и погодным условиям сорта. Уборка культур на полях продлится еще около трех недель.