Спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка Синдбада подарили Минскому зоопарку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский зоопарк получил в дар от России спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка Синдбада. В церемонии передачи маленького хищника принял участие министр юстиции РФ и глава наблюдательного совета АНО «Центр «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

«Это знаковое событие в разрезе общей охраны амурского тигра, которая является инициативой нашего президента Владимира Путина. Им было принято решение о создании АНО «Центр «Амурский тигр», – заявил глава российского ведомства.

Когда неравнодушный житель российского региона подобрал тигренка, у него была сломана левая лапа. Впоследствии соответствующие ветеринарные мероприятия помогли животному выздороветь, но возвращать его в дикую природу было слишком опасно.

Передача тигренка является важным событием, так как далеко не каждый зоопарк может похвастаться содержанием и воспитанием настоящего амурского тигра, родившегося в дикой природе с генетически чистой кровью, заявил директор Минского зоопарка Александр Сафронов. По его словам, в столичном учреждении до этого содержались три тигра.

«Поэтому опыт содержания подобных зверей у нас уже есть, и, возможно, это стало одним из ключевых факторов передачи нам юного тигренка», – отметил Сафронов.