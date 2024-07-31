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Спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка Синдбада подарили Минскому зоопарку
31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский зоопарк получил в дар от России спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка Синдбада. В церемонии передачи маленького хищника принял участие министр юстиции РФ и глава наблюдательного совета АНО «Центр «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
Когда неравнодушный житель российского региона подобрал тигренка, у него была сломана левая лапа. Впоследствии соответствующие ветеринарные мероприятия помогли животному выздороветь, но возвращать его в дикую природу было слишком опасно.
Передача тигренка является важным событием, так как далеко не каждый зоопарк может похвастаться содержанием и воспитанием настоящего амурского тигра, родившегося в дикой природе с генетически чистой кровью, заявил директор Минского зоопарка Александр Сафронов. По его словам, в столичном учреждении до этого содержались три тигра.
Ранее стало известно, что
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В церемонии передачи маленького хищника принял участие министр юстиции России Константин Чуйченко.
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