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Лукашенко: Управделами президента сохраняет национальное достояние Беларуси
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Управлению делами президента Беларуси исполняется 30 лет. В честь юбилея
На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили руководителей предприятий, врачей, строителей, ремесленников и сельхозпроизводителей. Сегодня в состав Управделами входит больше 100 организаций – от медицинских учреждений до национальных заповедников. В коллективе около 20 тысяч человек.
Управление делами президента появилось в 1994 году. Через месяц после первых в истории независимой Беларуси президентских выборов.
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