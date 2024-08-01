Лукашенко: Управделами президента сохраняет национальное достояние Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Управлению делами президента Беларуси исполняется 30 лет. В честь юбилея Александр Лукашенко наградил лучших сотрудников структуры.

На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили руководителей предприятий, врачей, строителей, ремесленников и сельхозпроизводителей. Сегодня в состав Управделами входит больше 100 организаций – от медицинских учреждений до национальных заповедников. В коллективе около 20 тысяч человек.

«Отдельно стоит отметить труд шести тысяч аграриев. По многим направлениям сельскохозяйственного производства вы являетесь лидерами в республике. Тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов – заслуга сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности. Но, пожалуй, самое важное – то, что Управление делами сохраняет наше национальное достояние. Я убежден, что сегодняшняя церемония станет для всех новым стимулом работать еще лучше», – заявил Александр Лукашенко.

Управление делами президента появилось в 1994 году. Через месяц после первых в истории независимой Беларуси президентских выборов.