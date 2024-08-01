ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Управделами президента сохраняет национальное достояние Беларуси

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Управделами президента сохраняет национальное достояние Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Управлению делами президента Беларуси исполняется 30 лет. В честь юбилея Александр Лукашенко наградил лучших сотрудников структуры.

На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили руководителей предприятий, врачей, строителей, ремесленников и сельхозпроизводителей. Сегодня в состав Управделами входит больше 100 организаций – от медицинских учреждений до национальных заповедников. В коллективе около 20 тысяч человек.

«Отдельно стоит отметить труд шести тысяч аграриев. По многим направлениям сельскохозяйственного производства вы являетесь лидерами в республике. Тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов – заслуга сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности. Но, пожалуй, самое важное – то, что Управление делами сохраняет наше национальное достояние. Я убежден, что сегодняшняя церемония станет для всех новым стимулом работать еще лучше», – заявил Александр Лукашенко.

Управление делами президента появилось в 1994 году. Через месяц после первых в истории независимой Беларуси президентских выборов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь 30-летнего юбилея президент республики наградил лучших сотрудников структуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси: кого коснется прибавка?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2024
Mir24.TV Belarus
01.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика