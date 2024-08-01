МТС — бизнесу: полезные сервисы и удобные тарифы

Источник материала: ProBusiness





Обладая крупнейшей сетью абонентов в Беларуси, МТС предлагает бизнесу широкие возможности по проведению рекламных кампаний, а также по работе с сотрудниками и клиентами. В этом обзоре — полезные сервисы, которые помогут привлечь потенциальных покупателей и организовать комфортное рабочее пространство, а также топовые бизнес-тарифы.

Для более эффективной коммуникации для бизнеса в МТС предусмотрены специальные корпоративные тарифы «Бизнес S», «Бизнес M», «Бизнес L», а также популярный «Бизнес Unlim 2.0». С их помощью можно существенно сократить затраты на мобильную связь, совершая при этом много звонков.

В тариф «Бизнес S» включены бесплатные звонки коллегам, 200 минут исходящих звонков внутри сети МТС и 1 ГБ мобильного интернета на неограниченной скорости. После израсходования основного трафика безлимит интернета будет доступен на скорости до 256 Кбит/сек, что всегда оставит на связи при защите от переплат. О тарифе «Бизнес S» — здесь .

Бесплатные звонки между сотрудниками одной организации предусмотрены и на тарифе «Бизнес M», но трафика доступно больше — 400 минут внутри сети МТС и 5 ГБ мобильного интернета на неограниченной скорости, далее будет доступен безлимитный трафик на скорости до 256 Кбит/сек. На тарифе «Бизнес L» целых 600 минут исходящих звонков внутри сети МТС, стандартный безлимит при звонках коллегам и 15 ГБ мобильного трафика на неограниченной скорости и безлимит на скорости до 256 Кбит/сек, что всегда оставит на связи при защите от переплат за интернет-соединение. Подробнее о тарифе «Бизнес M» — на сайте , о тарифе «Бизнес L» — здесь .

Расширить возможности голосовой связи и мобильного интернета на тарифах «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L» всегда можно с помощью дополнительных опций. Так, минуты внутри сети трансформируются в безлимитные минуты во все сети белорусских операторов с помощью услуг «Все сети» и «Безлимит во все сети – бизнес» . Дополнить гигабайты без квоты на скорость можно с помощью услуг «+8 ГБ Бизнес» и «+15 ГБ Бизнес», а изменить квоту на скорость мобильного интернета можно с помощью услуг Повышения скорости до 1 или до 2 Мбит/сек.

В абонентскую плату тарифа «Бизнес Unlim 2.0» включен безлимит минут звонков во все сети белорусских операторов связи. Доступ в интернет предоставляется на скорости до 512 Кбит/сек без ограничения по трафику. Для изменения квоты на скорость на «Бизнес Unlim 2.0» также предусмотрено четыре варианта дополнительных услуг , которые повышают квоту на скорость до 1/2/4 Мбит/сек. или вовсе снимают это ограничение. Подробнее о тарифе «Бизнес Unlim 2.0» смотрите здесь .

Таргетированная SMS в сети МТС

Это действенный способ оповещения потенциальных клиентов об открытии новых магазинов, обновлении ассортимента или проведении акций. В услугу входит подбор целевой аудитории из числа абонентов МТС по заранее согласованным параметрам и рассылка SMS-сообщений в интересах заказчика. Подбор целевой аудитории позволяет рассылать сообщения только тем, кто с наибольшей вероятностью заинтересован в услугах или товарах заказчика, что экономит бюджет и значительно увеличивает эффективность рекламной кампании. Подробнее — здесь .

МТС Коммуникатор

Удобный инструмент, позволяющий планировать и быстро осуществлять рассылку сообщений через SMS и Viber. Использование двух каналов связи увеличивает эффективность коммуникации — если каким-то образом сообщение не будет доставлено с помощью SMS, оно будет отправлено с помощью Viber. Для удобства взаимодействия с клиентами в рассылке предусмотрено специальное альфа-имя, которое заполняется в поле «Отправитель». Там можно написать название организации или предлагаемой услуги. Подробнее — здесь .

Виртуальная АТС

Сервис помогает объединять мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть, заменяя таким образом классическую АТС. С ее помощью можно оперативно организовать современный многофункциональный кол-центр, настроить голосовое приветствие, выбрать сценарии распределения звонков, определить общий номер компании для входящих и исходящих вызовов. Виртуальная АТС поможет анализировать историю и получить статистику звонков, поступающих в компанию. Система поддерживает взаимодействие с amoCRM, Битрикс24, а также индивидуальными CRM-программами пользователей. Подробнее — здесь .

Офисная телефония

Услуга совмещает в себе все достоинства обычной голосовой связи и IP-телефонии. Она позволяет принимать и осуществлять звонки с разных устройств (ноутбука, компьютера или телефона), объединив их в единую сеть по протоколу SIP. С офисной телефонией от МТС можно быстро наладить корпоративную связь, подключив многоканальные номера, оптимизировать все сопутствующие процессы и тем самым существенно снизить затраты на звонки. В любой момент можно добавить дополнительные каналы, что позволит клиентам дозваниваться с первого раза, так как линия для приема звонков будет всегда свободной. Подробнее — здесь .

МТС Опрос

Сервис для проведения маркетинговых исследований: разработки анкет, создания таргетированной выборки, анализа результатов опросов и многого другого. Работает он следующим образом: абоненту поступает SMS-приглашение со ссылкой на анкету, которую он может заполнить, ответив на вопросы либо выставив оценки от 1 до 10, в соответствии с заданной шкалой. После завершения опроса заказчик получает обработанные данные в виде наглядных таблиц и диаграмм. С помощью МТС Опроса можно рассчитать индексы потребительской лояльности (NPS) и удовлетворенности потребителя (NSAT), узнать мнение о продукте либо услугах компании и готовность их рекомендовать, определить уровень узнаваемости бренда. Также сервис позволяет проводить и всесторонние HR-исследования среди сотрудников: оценить уровень их лояльности, степень удовлетворенности своей работой и другие важные аспекты. Подробнее — здесь .

Корпоративный тонинг