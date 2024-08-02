Популярный британский блогер по видео попросил у министра продлить ему срок безвиза и сразу же получил одобрение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Популярному британскому блогеру по его просьбе продлили срок пребывания в Беларуси. Такое решение принял министр внутренних дел страны. Уильям Эгертон прибыл в Минск в рамках безвизового режима.

«Мистер Иван Владимирович, please give этому хлопцу хороший сочный ВНЖ», – говорит в видеообращении молодой человек.

Это видео глава МВД Иван Кубраков заметил в одной из популярных соцсетей. Уже через несколько часов Эгертон получил разрешение остаться в Беларуси до сентября. Блогер признался: в новой стране нашел друзей больше, чем на родине.

«Я всегда хотел приехать в Беларусь, просто не было возможности раньше. Я приехал и влюбился в страну. Но, к сожалению, можно только 90 дней оставаться в Беларуси и скоро нужно будет уехать. Мне осталось три недели. Но я не хочу уезжать, пока что я еще не открыл для себя всю Беларусь», – поделился Уильям Эгертон.

Эгертону – 25 лет. Он родом из Бристоля. Блогер намерен и дальше изучать Минск, а затем отправиться в большой тур по городам страны.



С 19 июля для граждан 35 европейских государств действует безвизовый въезд в Беларусь. Ранее такой же режим получили непосредственные соседи – Литва, Латвия и Польша.