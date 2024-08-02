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Популярный британский блогер по видео попросил у министра продлить ему срок безвиза и сразу же получил одобрение
02.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Популярному британскому блогеру по его просьбе продлили срок пребывания в Беларуси. Такое решение принял министр внутренних дел страны. Уильям Эгертон прибыл в Минск в рамках безвизового режима.
Это видео глава МВД Иван Кубраков заметил в одной из популярных соцсетей. Уже через несколько часов Эгертон получил разрешение остаться в Беларуси до сентября. Блогер признался: в новой стране нашел друзей больше, чем на родине.
Эгертону – 25 лет. Он родом из Бристоля. Блогер намерен и дальше изучать Минск, а затем отправиться в большой тур по городам страны.
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Популярный британский блогер по видео попросил у министра продлить ему срок безвиза и сразу же получил одобрение
Видеоролик с Уильямом Эгертоном глава МВД Иван Кубраков заметил в одной из популярных соцсетей.
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