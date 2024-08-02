«Следите за тем, что происходит в вашем бизнесе». Какая ответственность может быть у руководства компании при банкротстве и как ее избежать

Источник материала: ProBusiness

От банкротства, к сожалению, никто не застрахован. Бывает, одно неверное решение может привести к финансовому краху даже успешное предприятие. И в этом случае, помимо проблем по расчетам с работниками и кредиторами, собственники или руководители бизнеса могут «получить в плечи» юридическую ответственность — вплоть до уголовной. Как этого не допустить, рассказала порталу «Про бизнес» юрист GRATA International, Belarus Юлия Стефанович.



Юлия Стефанович

Юрист GRATA International, Belarus

— Согласно закону «О хозяйственных обществах» , органами управления таких обществ (сюда относятся ООО, ЗАО и ОАО) являются:

общее собрание участников (единственный участник) хозяйственного общества — высший орган управления, членами которого являются участники хозяйственного общества;

совет директоров (наблюдательный совет), если такой орган создан в хозяйственном обществе;

исполнительный орган хозяйственного общества: коллегиальный (правление или дирекция) и (или) единоличный (директор или генеральный директор).

В случае возбуждения в отношении хозяйственного общества дела о банкротстве нередко возникает вопрос о привлечении членов органов управления к различным видам ответственности в связи с банкротством компании, непогашением задолженности кредитором и т.д. Поэтому давайте рассмотрим, при каких условиях и к какой ответственности могут быть привлечены члены органов управления в случае банкротства юридического лица.

Члены органов управления хозяйственного общества в случае банкротства компании могут быть привлечены к следующим видам ответственности:

гражданско-правовой (субсидиарной);

административной;

уголовной.

При этом в большинстве случае законодательство предусматривает возможность привлечения к ответственности не только руководителя или участника хозяйственного общества, но любого лица, имеющего право давать обязательные указания или иным образом определять действия хозяйственного общества, что делает возможным привлечение к различным видам ответственности членов любого из органов управления.

Привлечение членов органов управления к гражданско-правовой ответственности в связи с банкротством компании

При банкротстве юридического лица и недостаточности имущества хозяйственного общества для погашения долгов субсидиарную ответственность по его обязательствам несут: учредители (участники) хозяйственного общества; лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган; иные лица, имеющие право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия. Однако это касается только тех ситуаций, когда к банкротству привели умышленные действия таких лиц (если иное не установлено законодательными актами). Те же лица закреплены и в законе «Об урегулировании неплатежеспособности» с указанием на то, что они несут субсидиарную ответственность солидарно.

Таким образом, законодательство прямо предусматривает возможность привлечения к субсидиарной ответственности участников хозяйственного общества, а также его руководителя, исполняющего полномочия единоличного органа управления либо возглавляющего коллегиальный исполнительный орган.

Законодательство не содержит прямого указания на то, могут ли быть привлечены к субсидиарной ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа. По нашему мнению, члены указанных органов управления также могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если они имеют право давать обязательные указания или иным образом определять действия хозяйственного общества. Поскольку законодательство Республики Беларусь не содержит конкретного перечня лиц, имеющих право давать обязательные указания или иным образом определять действия юридического лица, на практике к таким субъектам могут быть отнесены любые лица, обладающие соответствующими признаками.





Для привлечения к субсидиарной ответственности вышеуказанных лиц необходимо наличие в совокупности следующих обстоятельств (Постановление ВХС № 11 от 27 октября 2006 года):

Недостаточность имущества должника для удовлетворения требований кредиторов.

Наличие у соответствующего лица права давать обязательные для хозяйственного общества указания либо возможности иным образом определять его действия (на основании устава, доверенности, иных документов).

Совершение соответствующим лицом действий, свидетельствующих об использовании принадлежащего ему права давать обязательные для юридического лица указания или использовании своих возможностей иным образом определять его действия.

Наличие причинно-следственной связи между использованием соответствующим лицом своих прав и (или) возможностей в отношении юридического лица и последствиями в виде признания должника банкротом.

При этом, исходя из анализа судебной практики, действия участника (учредителя) и (или) иных лиц, имеющих право давать обязательные указания или иным образом определять действия юридического лица, повлекшие наступление банкротства, должны иметь умысел на причинение вреда хозяйственному обществу и повлечь его банкротство. К таким действиям могут быть отнесены:

действия, направленные на вывод денежных средств и имущества должника в интересах участников в ущерб интересам кредиторов, повлекшие наступление банкротства;

необеспечение сохранности документов, если их отсутствие стало причиной доначисления налогов и иных обязательных платежей, что впоследствии стало причиной банкротства;

реорганизации должника, повлекшие банкротство;

заключение заведомо невыгодных сделок, которые юридическое лицо не могло исполнить и т.д.

Пример из судебной практики (дело 2023 года) Апелляционной инстанцией экономического суда Могилевской области была рассмотрена апелляционная жалоба ответчика К. на решение экономического суда Могилевской области по иску общества с ограниченной ответственностью З. (далее — ООО З.) к К. о взыскании в порядке привлечения к субсидиарной ответственности 1 020 971,39 рублей по долгам общества с ограниченной ответственностью З. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что между ООО З. и обществом с ограниченной ответственностью Т. (далее — ООО Т.) был заключен договор займа N*** на предоставление ответчику займа. В обеспечение обязательств по договору займа заключен договор залога, предметом которого являлась передача в залог оборудования — линии для подготовки сырья для производства полножирной экструдированной сои и линии для производства полножирной экструдированной сои. Действия К. по заключению договоров займа и залога привели к принятию арбитражным судом Московской области решения о взыскании задолженности по договору займа, что в последующем привело к изъятию производственного оборудования, переданного в залог по договору займа. Это повлекло для ООО З. невозможность осуществления производственной деятельности, что и стало причиной банкротства ООО З. Суд пришел к выводу, что причиной банкротства ООО З. стали умышленные виновные действия ответчика К. по заключению договора займа с ООО Т. В результате в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано и решение экономического суда Могилевской области о привлечении к субсидиарной ответственности было оставлено без изменения (постановление апелляционной инстанции экономического суда Могилевской области от 06.12.2023 по делу № 157ЭИП23603).

Привлечение членов органов управления к административной ответственности в связи с банкротством компании

Административная ответственность в связи с банкротством предусмотрена только ст. 13.7. Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой «невыполнение предусмотренной законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) обязанности подачи в суд заявления должника о своей экономической несостоятельности (банкротстве) влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин».

Согласно п. 3 ст. 8 Закона об урегулировании неплатежеспособности, компания-должник обязана подать заявление о банкротстве, если по состоянию на 1 января текущего года стоимость ее имущества недостаточна для расчета в полном объеме по всем денежным обязательствам, обязательным платежам и обязательствам по выплате заработной платы и произведению иных выплат в соответствии с законодательством о труде и при этом имеется факт неисполнения любого из таких обязательств в течение не менее шести месяцев со дня наступления установленного срока его исполнения. Такое заявление должно быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня наступления данных обстоятельств.

Согласно п. 2 ст. 220 Закона об урегулировании неплатежеспособности если стоимость имущества ликвидируемой компании-должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), а при его отсутствии, в том числе в случае, когда в соответствии с законодательными актами юридическое лицо ликвидируется без создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора), — руководитель или участники ликвидируемой компании обязаны подать в суд заявление должника о банкротстве. Срок подачи заявления — в течение 1 месяца с даты наступления соответствующих обстоятельств.





Таким образом, законодательство предусматривает только два случая, когда заявление компании о банкротстве должно быть подано в обязательном порядке. При этом круг лиц, которые обязаны подать такое заявление, определен только при подаче заявления о банкротстве в ходе процедуры ликвидации компании: в данном случае подача заявления о банкротстве является обязанностью ликвидатора (председателя ликвидационной комиссии), а в случае отсутствия последнего — руководителя или участников хозяйственного общества.

При обнаружении недостаточности имущества для погашения обязательств вне процедуры ликвидации, закон об урегулировании неплатежеспособности не определяет круг лиц, ответственных за подачу заявления компании о банкротстве. Закон о хозяйственных обществах также прямо не определяет, к компетенции какого органа управления в таком случае относится подача заявления о банкротстве компании. В данном случае для определения органа, чьей обязанностью является подача заявления о банкротстве, следует руководствоваться уставом хозяйственного общества.

Если же уставом хозяйственного общества не определен орган, к компетенции которого относится решение данного вопроса, полагаем, что, в целях исключения рисков привлечения к административной ответственности, всем органам управления при обнаружении признаков банкротства компании необходимо принимать меры в пределах своей компетенции. Например, общему собранию участников поручать директору подачу заявления о банкротстве в случае возникновения обстоятельств, обязывающих подать такое заявление; руководителю — подавать соответствующее заявление в суд при обнаружении признаков банкротства и т.п.

Также действующим законодательством прямо не урегулирован вопрос о возможности привлечения членов совета директоров или членов коллегиального исполнительного органа к административной ответственности за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве, судебной практики по данному вопросу также не имеется. Полагаем, что, если уставом хозяйственного общества подача заявления о банкротстве компании не является обязанностью совета директоров или коллегиального органа управления, то во избежание рисков привлечения к административной ответственности членам данных органов управления также необходимо в пределах своей компетенции принимать меры по подаче такого заявления: например, на заседаниях коллегиального органа управления голосовать за подачу такого заявления при наличии обстоятельств, обязывающих подать такое заявление.

Привлечение членов органов управления к уголовной ответственности в связи с банкротством компании

Уголовная ответственность в связи с банкротством юридических лиц предусмотрена за следующие преступления:

сокрытие банкротства (ст. 239 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

преднамеренное банкротство (ст. 240 УК);

препятствование проведению расчета с кредитором (кредиторами) (ст. 241 УК).

Ст. 239 УК предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанности по подаче в суд заявления должника о банкротстве либо представление лицом, имеющим право давать обязательные для юридического лица указания или возможность иным образом определять его действия, заведомо ложных сведений и (или) документов о способности исполнить обязательства должника в полном объеме, повлекшие причинение ущерба кредиторам в крупном или особо крупном размере.

Таким образом, сокрытие банкротства подразумевает под собой два действия: уклонение от исполнения обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве и представление заведомо ложных сведений (и) или документов о способности исполнить обязательства должника в полном объеме. Для привлечения к уголовной ответственности также необходимо наличие факта причинения ущерба кредиторам в крупном или особо крупном размере.

Согласно п. 1 примечания к главе 25 УК ущербом в крупном размере признается ущерб на сумму, в 1000 и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления; ущербом в особо крупном размере — ущерб на сумму в 2000 и более раз превышающую размер такой базовой величины.

При этом законодательство не конкретизирует круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за уклонение от подачи заявления о банкротстве. По нашему мнению, это могут быть лица, к компетенции которых согласно уставу и локальным правовым актам хозяйственного общества относится подача такого заявления.





Что касается привлечения к ответственности за предоставление заведомо ложных сведений (и) или документов о способности исполнить обязательства должника в полном объеме, то к уголовной ответственности за совершение таких действий может быть привлечено любое лицо, имеющее право давать обязательные для юридического лица указания или возможность иным образом определять его действия. К таким лицам при наличии соответствующих полномочий можно отнести членов любого из органов управления хозяйственного общества.

Ст. 240 УК предусматривает уголовную ответственность за умышленное совершение должностным лицом, собственником имущества (учредителем, участником) должника — юридического лица либо иным лицом, имеющим право давать обязательные для этого юридического лица указания или возможность иным образом определять его действия, до возбуждения производства по делу о банкротстве действий, заведомо влекущих неспособность исполнить обязательства юридического лица в полном объеме и повлекших причинение ущерба в крупном размере. За совершение таких действий повторно или причинение ущерба в особо крупном размере предусматривается повышенная ответственность.

Законодательство не определяет, какие именно действия относятся к заведомо влекущим неспособности исполнить обязательства юридического лица в полном объеме. На практике это могут быть различные действия, направленные на вывод денежных средств должника и т.д.





Отметим, что к ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей, могут быть привлечены не только должностные лица и участники хозяйственного общества, но и любые иные лица, имеющие право давать обязательные указание или иным образом определять действия юридического лица, т.е. члены совета директоров и члены коллегиального органа управления также могут быть привлечены к ответственности за совершение указанных действий при условии, что они вправе давать обязательные указания или иным образом определять действия хозяйственного общества.

Ст. 241 УК предусматривает уголовную ответственность за сокрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества или документов неплатежеспособного должника с целью сорвать или уменьшить расчет с кредитором (кредиторами), совершенные должностным лицом, учредителем (участником) юридического лица либо иным лицом, имеющим право давать обязательные для этого юридического лица указания или возможность иным образом определять его действия, и повлекшие причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном или особо крупном размере. В данном случае содержит конкретный перечень действий в отношении имущества и документов, за совершение которых возможно привлечение к уголовной ответственности. При этом к ответственности, как и за сокрытие банкротства (ст. 240 УК), могут быть привлечены любые лица, имеющие право давать обязательные указание или иным образом определять действия юридического лица, к которым можно отнести членов любого из органов управления.

Рекомендации членам органов управления хозяйственного общества

Для минимизации рисков привлечения к ответственности при банкротстве компании членам органов управления я рекомендую: