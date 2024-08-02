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Погода в СНГ: север Казахстана заливают дожди, в Беларуси – идеальные условия для рыбалки
02.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Север Казахстана заливают дожди. В остальных регионах без осадков. Синоптики прогнозируют усиление ветра и туман. На юге зной под 40. Из-за жаркой и сухой погоды по всей республике чрезвычайная угроза пожаров.
Кыргызстан
МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. Ливни и сильный ветер в горах и предгорьях могут спровоцировать сели. Спасатели призывают граждан оставаться в безопасных местах.
Ненастно и на севере страны – в Чуйской области. Там на влажных полях зацвела мята. Целебное растение пользуется популярностью у местных жителей. Чай с мятой помогает при хронической усталости и перенапряжении.
Беларусь
В Беларуси плюс 27. Без сильных дождей и ветра. Такая тихая погода идеальна для рыбалки. В Брестской области на реке Припять мужчина выловил огромного сома весом в 64 килограмма и более двух метров в длину. Момент, когда гигантскую рыбу вытаскивают из воды, попал на видео. За короткий срок оно набрало сотни тысяч просмотров и лайков.
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МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. Ливни, сильный ветер в горах и предгорьях могут спровоцировать сели.
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