Погода в СНГ: север Казахстана заливают дожди, в Беларуси – идеальные условия для рыбалки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве дождливо и прохладно . На градусниках чуть больше 20. А в ночь на субботу столбики термометров упадут до плюс 13 градусов. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Север Казахстана заливают дожди. В остальных регионах без осадков. Синоптики прогнозируют усиление ветра и туман. На юге зной под 40. Из-за жаркой и сухой погоды по всей республике чрезвычайная угроза пожаров.

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые