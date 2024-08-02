Лукашенко о пострадавших от урагана в Беларуси: Людям надо помочь как следует

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Людям, пострадавшим от урагана , нужно помочь. Такое поручение дал Александр Лукашенко местной администрации. Президент посетил наиболее пострадавший от стихии район в Гомельской области.

Шквалистый ветер повредил кровли и хозпостройки десятков частных подворий. Лукашенко поручил организовать бесперебойную работу и разобраться с нехваткой стройматериалов.

«Людей обижать не надо. Коль уж так случилось, надо людям помочь как следует. Мы должны видеть, что на складе есть, туда подвозят, бригады работают. В срок, вы умрите, но сделайте. И имейте в виду, мы перепроверим. Вранья быть не должно», – заявил глава государства.

Во время урагана также повалены больше 40 тысяч гектаров леса. Почти половина – в Гомельской области. Некоторые участки пришлось вырубать полностью. Сейчас идут работы по расчистке бурелома. Белорусский лидер поручил не просто навести порядок, но и оперативно восстановить лес.