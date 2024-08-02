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Лукашенко о пострадавших от урагана в Беларуси: Людям надо помочь как следует
02.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Людям, пострадавшим от
Шквалистый ветер повредил кровли и хозпостройки десятков частных подворий. Лукашенко поручил организовать бесперебойную работу и разобраться с нехваткой стройматериалов.
Во время урагана также повалены больше 40 тысяч гектаров леса. Почти половина – в Гомельской области. Некоторые участки пришлось вырубать полностью. Сейчас идут работы по расчистке бурелома. Белорусский лидер поручил не просто навести порядок, но и оперативно восстановить лес.
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Президент Беларуси посетил наиболее пострадавший от стихии район в Гомельской области.
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