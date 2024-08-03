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Белорусская нефтехимия занимает треть экспорта страны. Что в топе продаж?
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская
Из этой ткани делают одежду, мешки, медицинские маски, фильтры для нефтепродуктов. В составе – только химические соединения. Прочный и долговечный нетканый материал во время пандемии спас не одну сотню жизней. Но и сейчас производство оборотов не сбавляет.
Богатый урожай с этими гранулами всходит на полях пяти континентов мира. Азотные удобрения универсальны и просты в применении. В сутки Гродненский завод выпускает три тысячи тонн таких удобрений. Больше половины идет на экспорт. Появились и новые рынки.
Рост и в сфере нефтедобычи. С белорусских скважин получают два миллиона тонн нефти в год. На санкции Беларусь и Россия отвечают вместе. Это обмен технологиями и опытом, особенно в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов. Такие знания интересны и другим партнерам.
30 лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко решил сохранить нефтехимическую отрасль как государственную. Сейчас треть всего белорусского экспорта занимает нефтехимия, а это миллионы потребителей в 145 странах мира.
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30 лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко решил сохранить нефтехимическую отрасль как государственную.
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