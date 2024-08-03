Белорусская нефтехимия занимает треть экспорта страны. Что в топе продаж?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская нефтехимическая отрасль растет даже в условиях санкций. Развивает логистику в дружественных направлениях и сотрудничает с коллегами из России. Какие позиции чаще всего закупают на экспорт и сколько тонн нефти добывают в стране, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Из этой ткани делают одежду, мешки, медицинские маски, фильтры для нефтепродуктов. В составе – только химические соединения. Прочный и долговечный нетканый материал во время пандемии спас не одну сотню жизней. Но и сейчас производство оборотов не сбавляет.

«С изменением ситуации в мире каждый год востребована та или иная продукция. Это и мебельная промышленность, и строительство, и сельскохозяйственная продукция. Нам есть, что предложить разным сферам потребления», – отметила специалист бюро рекламы и продвижения отдела маркетинга завода по производству химволокна Анастасия Красновская.

Богатый урожай с этими гранулами всходит на полях пяти континентов мира. Азотные удобрения универсальны и просты в применении. В сутки Гродненский завод выпускает три тысячи тонн таких удобрений. Больше половины идет на экспорт. Появились и новые рынки.

«Популярнее всего, естественно, карбомид. Так как это сухое азотное удобрение с максимальным содержанием азота – 46,2%. Через порты Российской Федерации мы экспортируем в свои экспортные центры. Это и Южная Америка, это и Африка, и немножечко Азия», – заявил первый заместитель генерального директора компании-производителя азотных удобрений Сергей Силивоник.

Рост и в сфере нефтедобычи. С белорусских скважин получают два миллиона тонн нефти в год. На санкции Беларусь и Россия отвечают вместе. Это обмен технологиями и опытом, особенно в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов. Такие знания интересны и другим партнерам.

«Мы имеем рост по этому году практически на уровне 8%. Рост объема продаж нефтепродуктов на территории Беларуси. Мы продолжаем работать в таких странах, как Венесуэла, Эквадор. Это говорит о том, что уже за 15 лет мы подтвердили свою состоятельность, и намерены дальше продолжать работу», – подчеркнул генеральный директор белорусской нефтехимической компании Александр Ляхов.

30 лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко решил сохранить нефтехимическую отрасль как государственную. Сейчас треть всего белорусского экспорта занимает нефтехимия, а это миллионы потребителей в 145 странах мира.