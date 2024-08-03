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ИП не смогут платить взносы в ФСЗН с минимальной зарплаты? Скорее всего, да. И для «самозанятых» тоже есть сюрприз

03.08.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Для ИП и «самозанятых» хотят изменить условия по оплате взносов в ФСЗН. Официально опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения» и там есть несколько неожиданных норм. Эксперт в области финансов и налогообложения, управляющий партнер Resolva Татьяна Дайлид в своем телеграм-канале поделилась мыслями насчет этих изменений.

Татьяна Дайлид, со ссылкой на телеграм-канал IbMedia, сообщает, что «для ИП упразднят возможность платить взносы в ФСЗН с минимальной зарплаты». Эксперта беспокоит то, что предлагаемая новая система уплаты взносов сложная и работа с ней чревата ошибками.

Так, проектом закона предлагается «привязать» размер взносов в ФСЗН для ИП к размеру его дохода. Размер дохода будет определяться по налоговым декларациям.

С минимальной зарплаты (626 белорусских рублей) можно будет платить взносы в ФСЗН, если доход ИП за год превышает 12 минимальных зарплат, но меньше 12 средних зарплат.

Эксперт не понимает, как это высчитать, если средняя зарплата меняется каждый месяц. Однако в опубликованном документе все изменения привязаны именно к этой величине:

  • С двукратного размера МЗП нужно будет платить взносы в ФСЗН, если доход ИП за год находится в диапазоне от 12 до 60 средних зарплат.
  • С трехкратного размера МЗП — если доход ИП за год превысит 60 средних зарплат.

«Никакой ИИ не заменит бухгалтера», — шутит Татьяна Дайлид.

Кроме того, изменения затронут и размер взносов в ФСЗН, взимаемых с «самозанятых». По проекту у плательщиков НПД вряд-ли останется возможность платить в ФСЗН 6% от суммы дохода. «Придется тоже привязываться к „минималке“», — говорит эксперт.

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Для ИП и «самозанятых» хотят изменить условия по оплате взносов в ФСЗН. Официально опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного...
 
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