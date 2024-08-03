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ИП не смогут платить взносы в ФСЗН с минимальной зарплаты? Скорее всего, да. И для «самозанятых» тоже есть сюрприз
03.08.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для ИП и «самозанятых» хотят изменить условия по оплате взносов в ФСЗН.
Татьяна Дайлид, со ссылкой на телеграм-канал
Так, проектом закона предлагается «привязать» размер взносов в ФСЗН для ИП к размеру его дохода. Размер дохода будет определяться по налоговым декларациям.
С минимальной зарплаты (626 белорусских рублей) можно будет платить взносы в ФСЗН, если доход ИП за год превышает 12 минимальных зарплат, но меньше 12 средних зарплат.
Эксперт не понимает, как это высчитать, если средняя зарплата меняется каждый месяц. Однако в опубликованном документе все изменения привязаны именно к этой величине:
«Никакой ИИ не заменит бухгалтера», — шутит Татьяна Дайлид.
Кроме того, изменения затронут и размер взносов в ФСЗН, взимаемых с «самозанятых». По проекту у плательщиков НПД вряд-ли останется возможность платить в ФСЗН 6% от суммы дохода. «Придется тоже привязываться к „минималке“», — говорит эксперт.
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ИП не смогут платить взносы в ФСЗН с минимальной зарплаты? Скорее всего, да. И для «самозанятых» тоже есть сюрприз
Для ИП и «самозанятых» хотят изменить условия по оплате взносов в ФСЗН. Официально опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного...
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