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Минскому автозаводу – 80 лет: музейная техника проехала по улицам белорусской столицы

03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минскому автозаводу – 80 лет: музейная техника проехала по улицам белорусской столицы
 Фото: Кузярин А.\ТАСС

В белорусской столице прошел парад техники Минского автомобильного завода. Его посвятили 80-летию знаменитого предприятия.

15 автомобилей в колонне – это модели, которые когда-либо выпускали на заводе. Некоторые из них впервые за долгое время едут по городским улицам. Это музейные экспонаты, например, первая модель самосвала, которую создали на предприятии в 1947 году. Партия состояла всего из пяти образцов. А автобусы сошли с конвейера в начале 90-х. Сегодня завод выпускает грузовики различных классов, электробусы. Создали также автобус, где большинство деталей белорусского и российского производства.

«Мы существенно добавляем в объемах производства. У нас за шесть месяцев на 1088 единиц техники собрано больше – это практически месячный объем производства мы выполнили. Строим новый автобусный завод. В следующем году он заработает. Мы будем еще больше наших потребителей радовать нашими автобусами, электробусами, троллейбусами», – отметил заместитель генерального директора Минского автомобильного завода, директор по экономике Александр Игнатюк.

Минские грузовики и автобусы работают в 40 странах мира. Среди них: Россия, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, государства Африки и Южной Америки. Автобусы Минского производства в России заняли четвертое место по продажам. Многие из них перевозят пассажиров в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах.



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В колонне – 15 автомобилей. Это модели, которые когда-либо выпускали на заводе. Некоторые из них впервые за долгое время едут по городским улицам.
 
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