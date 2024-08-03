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Минскому автозаводу – 80 лет: музейная техника проехала по улицам белорусской столицы
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусской столице прошел парад техники Минского автомобильного завода. Его посвятили 80-летию знаменитого предприятия.
15 автомобилей в колонне – это модели, которые когда-либо выпускали на заводе. Некоторые из них впервые за долгое время едут по городским улицам. Это музейные экспонаты, например, первая модель самосвала, которую создали на предприятии в 1947 году. Партия состояла всего из пяти образцов. А автобусы сошли с конвейера в начале 90-х. Сегодня завод выпускает грузовики различных классов, электробусы. Создали также автобус, где большинство деталей белорусского и российского производства.
Минские грузовики и автобусы работают в 40 странах мира. Среди них: Россия, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, государства Африки и Южной Америки. Автобусы Минского производства в России заняли четвертое место по продажам. Многие из них перевозят пассажиров в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах.
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В колонне – 15 автомобилей. Это модели, которые когда-либо выпускали на заводе. Некоторые из них впервые за долгое время едут по городским улицам.
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