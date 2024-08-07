Белорусских спортсменов-олимпийцев встретили в аэропорту Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские батутисты вернулись на родину после выступления на Олимпийских играх в Париже. Иван Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом, а Виолетта Бордиловская выиграла серебряную медаль. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук встречала атлетов. Игры престолов Победы и провалы Российской империи на Олимпиаде Олимпийских призеров Ивана Литвиновича и Виолетту Бордиловскую в столичном аэропорту встречают с цветами. Кто-то принес плакаты, а кто-то даже торт. Здесь собрались спортсмены, тренеры, друзья и близкие атлетов.



Олимпийцев встречают овациями. Одни берут автографы и фотографируются с атлетами, другие просто поздравляют героев Игр. В ближайшие дни спортсменов ждет отдых. Но они уже готовы вернуться к тренировкам. В планах – только победы.

«После предварительного выступления я понял, что можно и за золото побороться. В финале начал переживать, потому что всякое бывает. В планах, конечно же, есть третья золотая медаль. Поставил себе галочку. Надо еще за одной медалью ехать. Время покажет», – говорит двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович.

«Я очень рада, что все близкие, все, кто помогал нам готовиться, все сегодня тут. Для меня это очень ценно. Моя мечта – олимпийское золото», – поделилась олимпийский призер Виолетта Бордиловская.



Атлеты признаются: перед главными стартами было волнение. Справиться помогла поддержка тренеров. К тому же на олимпийской арене ликовали и болельщики на трибунах, а у экранов телевизоров, на родине, переживали родители и первые наставники.

«Это стресс, но не от плохого, а наоборот, от радости. Это просто не описать словами, эти чувства. Это взрыв радостных эмоций, слезы, крики», – рассказала мама Виолетты Бордиловской Галина Бордиловская.

«Очень сильный мандраж был, волнение. Когда уже сказали, что она на пьедестале, взяла гордость за спортсменку», – отметил первый тренер Виолетты Бордиловской Юрий Морозов.

«Эмоции переполняли меня. Гордость за сына, гордость за весь тренерский штаб во главе с Ольгой Анатольевной. Я была очень рада, я прыгала», – говорит мама Ивана Литвиновича Татьяна Литвинович.



Иван Литвинович стал двукратным чемпионом Олимпийских игр всего в 23 года. Первую медаль он завоевал три года назад в Токио. А для 19-летней Виолетты Бордиловской эти соревнования стали главным триумфом ее карьеры. До этого самым важным индивидуальным достижением девушки было седьмое место на этапе Кубка мира в Баку в 2022 году.



В копилке Беларуси уже три олимпийские медали: две серебряные и одна золотая. Всего на играх в Париже республику представляют 17 атлетов в 10 видах спорта.

Президент Александр Лукашенко по телефону поздравил олимпийских чемпионов с завоеванием медалей.