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«Те, кто поддался панике и начал продавать активы, понесли ненужные убытки». Обвал фондового рынка — это новый «черный понедельник» или просто спекуляция?
07.08.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
События на фондовом рынке 5 августа 2024 года, которые сначала вызвали значительную турбулентность, теперь можно рассматривать и анализировать как кейс, а не как срочную новость. Рынок начал стабилизироваться и разворачиваться, поэтому «Про бизнес» попросил эксперта инвестиционной компании «Айгенис» Искандера Луцко проанализировать произошедшее с точки зрения причин, последствий и перспектив.
Что произошло?
— Причина падения глобальных рынков — резкое снижение данных по занятости в США за июль до самых низких уровней с октября 2021 года и рост безработицы до уровня декабря 2020 года. Это усилило ожидания более агрессивного снижения ключевой ставки в США. Рынок изначально ожидал снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов, затем на прошлой неделе ставки выросли до 50 базисных пунктов, а теперь ожидается снижение на 100 базисных пунктов в этом году после выхода макроэкономических данных. Чем активнее снижение ставки, тем хуже для фондовых рынков, особенно если это вызвано ожиданиями рецессии.
В результате с 5 по 6 августа 2024 года начали падать наиболее переоцененные активы: биткоин рухнул более чем на 16%, японский индекс Nikkei — более чем на 12% (худшее падение с 1987 года, но по другим причинам), Nasdaq — более чем на 7%, особенно компании из так называемой «великолепной семерки». Наибольшие потери понес японский фондовый рынок, где капитализация банковского сектора упала более чем на 25% в местной валюте. Основной удар по японскому рынку был связан с неожиданным повышением ключевой ставки до 0,25%, что привело к резкому укреплению йены на 7% по отношению к доллару США после длительного периода ее ослабления. Российский фондовый рынок потерял порядка 2% из-за падения цен на нефть на фоне рисков рецессии. На белорусском фондовом рынке изменений не произошло.
Наибольшие потери понесли глобальный IT-сектор и высокодоходные облигации (ВДО).Если появившиеся риски для экономики или фондового рынка подтвердятся, то это может значительно повлиять на глобальный фондовый рынок. В частности, привести к падению цен на акции в тех областях, которые сейчас очень популярны среди инвесторов: таких как компании, занимающиеся искусственным интеллектом и новыми облачными технологиями. Иными словами, если риски окажутся реальными, то может произойти коррекция (снижение цен) на эти акции, что отразится на всем рынке.
Однако, несмотря на то, что наибольшую волатильность показали компании IT-сектора и акции второго-третьего эшелона (менее известные компании, не входящие в число крупнейших на рынке), пока риск рецессии остается низким. Рынку потребуется больше макроэкономических данных, чтобы учесть эти страхи.
Среди самых спекулятивных и востребованных инструментов больше всех пострадала криптовалюта.
Что происходит сейчас и как ситуация будет развиваться
На данный момент рынки начинают восстанавливаться. Например, текущий дневной отскок на японском фондовом рынке — крупнейший с 2008 года. Является ли это просто коррекцией или активным восстановлением, мы увидим в ближайшее время. Рынок или переоценивает риски рецессии в США или это очередная попытка извлечь прибыль из переоцененных ценных бумаг с высокими оценками, которые предполагают ограниченную вероятность рецессии мировой экономики.
Основное внимание будет приковано к ключевой макроэкономической статистике из США, включая данные по занятости, безработице, промышленным индексам и сфере услуг. Важна также риторика Федеральной резервной системы и решения по ключевой ставке. Изменения в процентной ставке могут существенно повлиять на стоимость заимствований и инвестиционную активность. Кроме того, инвесторы будут следить за глобальными экономическими и геополитическими событиями, которые могут создавать дополнительную волатильность на рынках.
Как отреагировали на обвал рынка инвесторы и какую стратегию сейчас лучше выбрать
Основная реакция инвесторов выражалась в продажах, особенно на глобальных рынках. Так, например, акции Nvidia потеряли более 10% своей капитализации, что составило более 250 миллиардов долларов США.
Инвесторам я бы сейчас рекомендовал увеличить долю наличности, инвестировать в золото и ОФЗ (облигации федерального займа) как защиту от волатильности, а также способ снизить риск по акциям. В такой ситуации важно придерживаться стратегии, сохранять дисциплину и не поддаваться эмоциям. Панические продажи могут привести к убыткам, поэтому следует оставаться спокойными и принимать решения на основе долгосрочных целей и анализа. Инвесторам нужно помнить, что такие периоды волатильности являются частью рыночного цикла и правильно выбранная стратегия поможет пережить трудные времена.
Текущий пример «черного понедельника» наглядно показывает цикличность рынка. Это был кратковременный период массовых продаж, который быстро завершился. Те, кто поддался панике и начал продавать в понедельник, понесли ненужные убытки. При этом рынок достаточно быстрыми темпами начал восстанавливаться. Мы приводили выше пример Японии — падение индекса на 12% и на следующий день крупнейший отскок с 2008 года.
Кроме того, есть несколько позитивных сигналов и возможностей для инвесторов. Важно внимательно следить за макроэкономической статистикой. Например, улучшение данных по занятости и росту ВВП может указывать на восстановление экономики, что создаст благоприятные условия для инвестиций. Кроме того, снижение процентных ставок центральными банками может сделать заимствования более дешевыми и стимулировать экономическую активность.
Инвесторы могут искать возможности в секторах, которые будут выигрывать от экономического восстановления, таких как потребительские товары, технологии и здравоохранение. Инвестирование в компании, которые демонстрируют устойчивый рост и имеют сильные финансовые показатели, может быть выгодным.
И напомню, что одной из ключевых стратегий управления рисками является диверсификация портфеля. Распределение инвестиций между различными классами активов, такими как акции, облигации, золото, валюта поможет сбалансировать риски и возможности. Для тех, кому интересно инвестировать в высоко спекулятивные инструменты сейчас можно воспользоваться недавней просадкой и зайти в криптовалюту (биткоин). В периоды волатильности рынок может предложить привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов, которые готовы терпеливо ждать восстановления и роста.
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«Те, кто поддался панике и начал продавать активы, понесли ненужные убытки». Обвал фондового рынка — это новый «черный понедельник» или просто спекуляция?
События на фондовом рынке 5 августа 2024 года, которые сначала вызвали значительную турбулентность, теперь можно рассматривать и анализировать как кейс, а не как...
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