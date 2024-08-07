Источник материала: ProBusiness

События на фондовом рынке 5 августа 2024 года, которые сначала вызвали значительную турбулентность, теперь можно рассматривать и анализировать как кейс, а не как срочную новость. Рынок начал стабилизироваться и разворачиваться, поэтому «Про бизнес» попросил эксперта инвестиционной компании «Айгенис» Искандера Луцко проанализировать произошедшее с точки зрения причин, последствий и перспектив.



Искандер Луцко

Главный инвестиционный стратег инвестиционной компании «Айгенис»

Что произошло?

— Причина падения глобальных рынков — резкое снижение данных по занятости в США за июль до самых низких уровней с октября 2021 года и рост безработицы до уровня декабря 2020 года. Это усилило ожидания более агрессивного снижения ключевой ставки в США. Рынок изначально ожидал снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов, затем на прошлой неделе ставки выросли до 50 базисных пунктов, а теперь ожидается снижение на 100 базисных пунктов в этом году после выхода макроэкономических данных. Чем активнее снижение ставки, тем хуже для фондовых рынков, особенно если это вызвано ожиданиями рецессии.

В результате с 5 по 6 августа 2024 года начали падать наиболее переоцененные активы: биткоин рухнул более чем на 16%, японский индекс Nikkei — более чем на 12% (худшее падение с 1987 года, но по другим причинам), Nasdaq — более чем на 7%, особенно компании из так называемой «великолепной семерки». Наибольшие потери понес японский фондовый рынок, где капитализация банковского сектора упала более чем на 25% в местной валюте. Основной удар по японскому рынку был связан с неожиданным повышением ключевой ставки до 0,25%, что привело к резкому укреплению йены на 7% по отношению к доллару США после длительного периода ее ослабления. Российский фондовый рынок потерял порядка 2% из-за падения цен на нефть на фоне рисков рецессии. На белорусском фондовом рынке изменений не произошло.

Наибольшие потери понесли глобальный IT-сектор и высокодоходные облигации (ВДО). Если появившиеся риски для экономики или фондового рынка подтвердятся, то это может значительно повлиять на глобальный фондовый рынок. В частности, привести к падению цен на акции в тех областях, которые сейчас очень популярны среди инвесторов: таких как компании, занимающиеся искусственным интеллектом и новыми облачными технологиями. Иными словами, если риски окажутся реальными, то может произойти коррекция (снижение цен) на эти акции, что отразится на всем рынке.



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Однако, несмотря на то, что наибольшую волатильность показали компании IT-сектора и акции второго-третьего эшелона (менее известные компании, не входящие в число крупнейших на рынке), пока риск рецессии остается низким. Рынку потребуется больше макроэкономических данных, чтобы учесть эти страхи.

Среди самых спекулятивных и востребованных инструментов больше всех пострадала криптовалюта.

Что происходит сейчас и как ситуация будет развиваться

На данный момент рынки начинают восстанавливаться. Например, текущий дневной отскок на японском фондовом рынке — крупнейший с 2008 года. Является ли это просто коррекцией или активным восстановлением, мы увидим в ближайшее время. Рынок или переоценивает риски рецессии в США или это очередная попытка извлечь прибыль из переоцененных ценных бумаг с высокими оценками, которые предполагают ограниченную вероятность рецессии мировой экономики.

Основное внимание будет приковано к ключевой макроэкономической статистике из США, включая данные по занятости, безработице, промышленным индексам и сфере услуг. Важна также риторика Федеральной резервной системы и решения по ключевой ставке. Изменения в процентной ставке могут существенно повлиять на стоимость заимствований и инвестиционную активность. Кроме того, инвесторы будут следить за глобальными экономическими и геополитическими событиями, которые могут создавать дополнительную волатильность на рынках.

Как отреагировали на обвал рынка инвесторы и какую стратегию сейчас лучше выбрать

Основная реакция инвесторов выражалась в продажах, особенно на глобальных рынках. Так, например, акции Nvidia потеряли более 10% своей капитализации, что составило более 250 миллиардов долларов США.

Инвесторам я бы сейчас рекомендовал увеличить долю наличности, инвестировать в золото и ОФЗ (облигации федерального займа) как защиту от волатильности, а также способ снизить риск по акциям. В такой ситуации важно придерживаться стратегии, сохранять дисциплину и не поддаваться эмоциям. Панические продажи могут привести к убыткам, поэтому следует оставаться спокойными и принимать решения на основе долгосрочных целей и анализа. Инвесторам нужно помнить, что такие периоды волатильности являются частью рыночного цикла и правильно выбранная стратегия поможет пережить трудные времена.



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Текущий пример «черного понедельника» наглядно показывает цикличность рынка. Это был кратковременный период массовых продаж, который быстро завершился. Те, кто поддался панике и начал продавать в понедельник, понесли ненужные убытки. При этом рынок достаточно быстрыми темпами начал восстанавливаться. Мы приводили выше пример Японии — падение индекса на 12% и на следующий день крупнейший отскок с 2008 года.

Кроме того, есть несколько позитивных сигналов и возможностей для инвесторов. Важно внимательно следить за макроэкономической статистикой. Например, улучшение данных по занятости и росту ВВП может указывать на восстановление экономики, что создаст благоприятные условия для инвестиций. Кроме того, снижение процентных ставок центральными банками может сделать заимствования более дешевыми и стимулировать экономическую активность.

Инвесторы могут искать возможности в секторах, которые будут выигрывать от экономического восстановления, таких как потребительские товары, технологии и здравоохранение. Инвестирование в компании, которые демонстрируют устойчивый рост и имеют сильные финансовые показатели, может быть выгодным.

И напомню, что одной из ключевых стратегий управления рисками является диверсификация портфеля. Распределение инвестиций между различными классами активов, такими как акции, облигации, золото, валюта поможет сбалансировать риски и возможности. Для тех, кому интересно инвестировать в высоко спекулятивные инструменты сейчас можно воспользоваться недавней просадкой и зайти в криптовалюту (биткоин). В периоды волатильности рынок может предложить привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов, которые готовы терпеливо ждать восстановления и роста.