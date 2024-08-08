Достаточно ли пяти минут презентации, чтобы найти инвестора для своего стартапа?

Источник материала: ProBusiness





Если вы амбициозны, способны придумать бизнес-идею, но не знаете где найти финансирование и поддержку экспертов, то самое время обратить внимание на Конкурсную программу Стартап-марафон от Белагропромбанка. Этот конкурс уже достаточно известен и многие стартапы борются за право участия в Конкурсе. Чтобы стать победителем, командам проектов приходится много работать и приложить максимум усилий, чтобы убедить экспертный совет в том, что именно ваша идея является инновационной и имеет перспективы для роста и масштабирования.





Совсем недавно завершился образовательный этап 3-го сезона Республиканской конкурсной программы Стартап-марафон от Белагропромбанка. 92 проекта активно трудились над улучшением своих идей — изучали теоретический материал и выполняли практические задания. Из них 42 проекта прошли обучение наилучшим образом, продемонстрировав высокий уровень знаний и готовности применить их на практике в рамках развития своих проектов. Оценить результат прохождения образовательного этапа и качество подготовки проектов к дальнейшей борьбе в конкурсе собрались эксперты бизнес-сообщества на площадке Центра притяжения Igrow на минувшей неделе. Три дня напряженной работы — пятиминутные презентации фаундеров проектов в пяти номинациях AgroTech, Fintech, MedTech, Creative и TechNet, каверзные вопросы жюри конкурса, итоговые баллы и рейтинги — и уже известны 20 лучших проектов по мнению экспертов конкурса, которые идут дальше и продолжат работу над своими бизнес-проектами под руководством опытных трекеров и бизнес-консультантов в акселераторе Белагропромбанка.

Делимся с вами первыми отзывами участников и экспертов 3-го сезона Стартап-марафона.



На фото: Снежанна Тришина

Ассистент кафедры маркетинга Белорусского государственного экономического университета Снежанна Тришина:

— Мы представляли проект, который придумали студенты 3-го курса. Обучение было очень полезным и включало в себя разные комплексы. На протяжении всего этапа с нашей командой работали специалисты, которые давали практические и дельные советы, что помогло подготовиться к презентации и достойно представить проект экспертам. Очень понравилась теплая атмосфера, доброжелательность жюри и организация образовательного этапа в целом. Наша команда намерена идти дальше, а с поддержкой Белагропромбанка и экспертного сообщества Igrow дорабатывать и совершенствовать проект стало намного проще.



На фото: Ирина Пунтус

Инвестиционный директор Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций «RBF Ventures» Ирина Пунтус:

— Уже третий год работаю с командой Белагропромбанка в рамках Стартап-марафона. В качестве эксперта наблюдаю за участниками конкурса и оцениваю их уровень и желание развиваться, расти и масштабироваться. Сегодня наблюдается общий фактор, который влияет на инвестиционный и венчурный климат в стране — кризис внешнего рынка. Видимо поэтому есть недостаток зрелых, качественных проектов. Но при этом я неоднократно отмечала и не перестаю говорить о том, что деятельность Белагропромбанка в направлении развития стартап-экосистемы нашей страны помогает растить новых «единорогов» и строить новую венчурную экосистему. Желаю, чтобы усилия участников себя оправдали, и мы вышли на более качественный венчурный рынок и улучшили стартап-среду.



На фото: Дмитрий Крылов

Председатель правления ОО «Инвестиционный клуб ДЭКРО» Дмитрий Крылов:

— На протяжении последних трех лет участвую в Стартап-марафоне как эксперт, ментор и инвестор. Опираясь на опыт, стоит отметить, что финансовая и экспертная помощь Белагропромбанка — это важный вклад в развитие бизнес-проектов ранних стадий. Возможность получения инвестиций — одна из основных составляющих успеха и развития проекта. Поэтому участие в питч-сессиях представителей венчурных и инвестиционных фондов, частных инвесторов позволяет раскрыть потенциал стартапов нашей страны. Сегодня есть достойные проекты, которые при качественной проработке и работоспособности команды смогут бизнес-идею превратить в готовый продукт, интересный инвестору. Образовательный этап Стартап-марафона дает возможность проверить жизнеспособность бизнес-идеи, протестировать гипотезы, сделать первые кастдевы. Надеюсь, что те стартапы, которые отобраны в акселератор Стартап-марафона смогут взять от проекта максимум пользы, экспертизы и возможностей и уже в ноябре в финале Конкурса мы будем оценивать зрелые проекты готовые к инвестициям.