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Пилотный проект введения единой школьной формы стартовал в Беларуси
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – повышенный спрос на отечественную школьную форму. Для нее в Национальном торговом центре пришлось почти втрое увеличивать торговые площади. Здесь и классические модели, и модели из пилотного проекта, в который вошли 20 учебных заведений Минска. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Игоря готовят к пятому классу. Он сам показывает понравившиеся модели. Цена зависит от состава и дополнительных элементов. Такой подход оценили и родители.
Производители предлагают комплекты из хлопка, шерсти с добавлением вискозы и полиэфира. Такая одежда дольше сохраняет форму и не вытягивается. При производстве ей обязательно устраивают разрывную нагрузку.
Продажи единой
В регионах просят увеличить количество товаров. Об этом рынке производители тоже позаботились.
Эксперты легкой промышленности оценивают опыт прошлых лет. Для мальчиков в этом году добавили модели с увеличенной талией. Для девочек больше съемных и дополнительных элементов на одежде. В Беллегпроме отметили, что вырос спрос и на костюмы белорусского производства. Всего на форму потратить можно от 120 до 620 белорусских рублей – это от трех тысяч до 17 тысяч российских.
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Продажи единой школьной формы начались 1 августа.
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