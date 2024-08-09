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Лукашенко потребовал вывести сельское хозяйство на новый уровень

09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал вывести сельское хозяйство на новый уровень
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Вывести сельское хозяйство на новый уровень потребовал Александр Лукашенко. Президент провел совещание во время рабочей поездки в Витебскую область. В центре внимания оказались два района – Шкловский и Оршанский, передает телеканал «МИР 24».

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Белорусский лидер назвал их перспективными. Но пока отдачи от местных предприятий нет. Хотя деньги вложены в поддержку немалые. Ранее была принята программа по развитию этих районов. Ряд показателей до сих пор не выполнены. Например, по зерну и льну. Президент потребовал четких и конкретных предложений по исправлению ситуации, а также планов по модернизации всей отрасли.

«Без развития села страны не будет. Село – это основа. Мы сегодня должны сделать очередной шаг по развитию сельскохозяйственного производства. Потому что без него страны нет, во-первых. А во-вторых, спрос на продовольствие постоянно возрастает. И будет расти. Поэтому надо интенсифицироваться. Бешеными темпами в мире растет население. Нам нельзя отстать. В-третьих, сельское хозяйство дает нам хорошее развитие. И в-четвертых – это имидж нашей страны», – пояснил Лукашенко.

Как один из вариантов – укрупнение хозяйств и создание полного цикла производства от выращивания скота до продажи готовой продукции. В прошлом году отрасль принесла рекордные восемь миллиардов долларов экспорта. Белорусский лидер призвал не останавливаться на этом.

«Это большие деньги, ни одна отрасль столько не дает. Все это исчерпано, надо сейчас технологиями заниматься. Технологическая и исполнительская дисциплина – это главное. Не будет этого – нечего и заниматься, и вкладывать деньги. Прежде чем просить деньги, обращаться в банки, в правительство, тем более ко мне, покажите, что вложенный рубль даст 10 рублей выручки», – отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что отвечать за результат будут не только председатели райисполкомов и губернаторы. За каждым полем, фермой и другими объектами программы должны быть закреплены конкретные должностные лица исполкомов, министерств, правительства и других структур.



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Президент Беларуси провел совещание во время рабочей поездки в Витебскую область.
 
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