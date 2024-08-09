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Лукашенко потребовал вывести сельское хозяйство на новый уровень
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вывести сельское хозяйство на новый уровень потребовал Александр Лукашенко. Президент провел совещание во время рабочей поездки в Витебскую область. В центре внимания оказались два района – Шкловский и Оршанский, передает телеканал «МИР 24».
Белорусский лидер назвал их перспективными. Но пока отдачи от местных предприятий нет. Хотя деньги вложены в поддержку немалые. Ранее была принята программа по развитию этих районов. Ряд показателей до сих пор не выполнены. Например, по зерну и льну. Президент потребовал четких и конкретных предложений по исправлению ситуации, а также планов по модернизации всей отрасли.
Как один из вариантов –
Президент подчеркнул, что отвечать за результат будут не только председатели райисполкомов и губернаторы. За каждым полем, фермой и другими объектами программы должны быть закреплены конкретные должностные лица исполкомов, министерств, правительства и других структур.
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Президент Беларуси провел совещание во время рабочей поездки в Витебскую область.
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