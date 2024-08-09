Минская обитель представила экспозицию в павильоне Беларуси на ВДНХ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В павильоне Беларуси на ВДНХ открылась благотворительная выставка-ярмарка единственного минского монастыря – Свято-Елисаветинского, передает «МИР 24».

В этом году обитель празднует свое 25-летие. В честь этой даты монахини представили экспозицию лучших работ монастырских мастерских. Это иконы, книги, сувениры, авторская керамика и натуральная косметика.

«Монастырь – это не только черные сестры, которые живут там, но и те, кто несет послушание. Трудотерапия – лучшее лекарство в мире от всех болезней. В любых выставках самое главное – глаза человека. Если сестры, которые здесь трудятся, в их глазах увидят бога, то это зацепит», – рассказал духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок.

Гостей выставки ждут мастер-классы от опытных ремесленников и художников. Для детей работает кукольный театр, зародившийся в стенах монастыря. Вход для всех свободный. Продлится выставка до 10 сентября.