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Минская обитель представила экспозицию в павильоне Беларуси на ВДНХ
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В павильоне Беларуси на ВДНХ открылась
В этом году обитель празднует свое 25-летие. В честь этой даты монахини представили экспозицию лучших работ монастырских мастерских. Это иконы, книги, сувениры, авторская керамика и натуральная косметика.
Гостей выставки ждут мастер-классы от опытных ремесленников и художников. Для детей работает кукольный театр, зародившийся в стенах монастыря. Вход для всех свободный. Продлится выставка до 10 сентября.
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В честь 25-летия монастыря монахини показали лучшие работы мастерских.
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