Лукашенко: Без развития села страны не будет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область провел совещание с чиновниками и руководителями местных предприятий. Обсудили состояние сельского хозяйства в Оршанском и Шкловском районах, а также реформы в отрасли по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Президент назвал эту встречу исторической. Интенсивно развивать сельское хозяйство в Беларуси начали именно со Шкловского района – родины белорусского лидера. Тридцать лет назад в стране приняли госпрограмму по возрождению села. Цель – накормить народ, ведь Беларусь тогда была в кризисе. Настало время делать следующие шаги.

«Некоторые это основывают на том, что это ж Лукашенко – он аграрник. Поэтому он больше занимается сельским хозяйством. Я в сельском хозяйстве знаю явно недостаточно, чтобы меня называли аграрником. Но душа у меня крестьянская. Я понимаю, что это главное – без развития села страны не будет. Поэтому село – это основа», – отметил Александр Лукашенко.

Но до нужных показателей сельхозпредприятия Витебского региона не дотягивают. Особенно по производству льна и зерна. Здесь пошли на эксперимент и начали создавать интеграционные структуры. Так мелкие убыточные хозяйства присоединяют к крупным и успешным. Опыт распространят по всей стране. Но президент призвал подходить к такой практике обдуманно.

«Там, где может работать отдельное хозяйство, хорошие хозяйства, небольшие, пусть работают. Надо сейчас технологиями заниматься. Не будет этого, нечего и заниматься, и вкладывать деньги. Поэтому, прежде чем просить деньги, обращаться в банки, в правительство, тем более ко мне, покажите, что вложенные рубль даст 10 рублей выручки», – уточнил Лукашенко.

Активнее подключаться к реформам на селе должны местные власти. Александр Лукашенко подчеркнул: полномочий для этого у них достаточно.

«У нас потерялось это звено. Губернаторов мы так еще придавливаем. А этих? Здесь, на территории района, председатель райисполкома – президент. И милиция, и прокурор, и банки, и прочие должны не подчиняться ему (у них соответствующие есть полномочия), они чтобы в одной колее шли, где впереди – представитель президента, он же председатель райисполкома», – подчеркнул глава государства.

И первое, на что нужно обратить внимание, дисциплина. Сельское хозяйство лидирует по числу производственных нарушений. Не везде соблюдаются технологии, культура земледелия, не налажен должный уход за животными. Есть и факты коррупции.