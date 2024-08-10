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Лукашенко: Без развития села страны не будет

10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Без развития села страны не будет
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область провел совещание с чиновниками и руководителями местных предприятий. Обсудили состояние сельского хозяйства в Оршанском и Шкловском районах, а также реформы в отрасли по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Президент назвал эту встречу исторической. Интенсивно развивать сельское хозяйство в Беларуси начали именно со Шкловского района – родины белорусского лидера. Тридцать лет назад в стране приняли госпрограмму по возрождению села. Цель – накормить народ, ведь Беларусь тогда была в кризисе. Настало время делать следующие шаги.

«Некоторые это основывают на том, что это ж Лукашенко – он аграрник. Поэтому он больше занимается сельским хозяйством. Я в сельском хозяйстве знаю явно недостаточно, чтобы меня называли аграрником. Но душа у меня крестьянская. Я понимаю, что это главное – без развития села страны не будет. Поэтому село – это основа», – отметил Александр Лукашенко.

Но до нужных показателей сельхозпредприятия Витебского региона не дотягивают. Особенно по производству льна и зерна. Здесь пошли на эксперимент и начали создавать интеграционные структуры. Так мелкие убыточные хозяйства присоединяют к крупным и успешным. Опыт распространят по всей стране. Но президент призвал подходить к такой практике обдуманно.

«Там, где может работать отдельное хозяйство, хорошие хозяйства, небольшие, пусть работают. Надо сейчас технологиями заниматься. Не будет этого, нечего и заниматься, и вкладывать деньги. Поэтому, прежде чем просить деньги, обращаться в банки, в правительство, тем более ко мне, покажите, что вложенные рубль даст 10 рублей выручки», – уточнил Лукашенко.

Активнее подключаться к реформам на селе должны местные власти. Александр Лукашенко подчеркнул: полномочий для этого у них достаточно.

«У нас потерялось это звено. Губернаторов мы так еще придавливаем. А этих? Здесь, на территории района, председатель райисполкома – президент. И милиция, и прокурор, и банки, и прочие должны не подчиняться ему (у них соответствующие есть полномочия), они чтобы в одной колее шли, где впереди – представитель президента, он же председатель райисполкома», – подчеркнул глава государства.

И первое, на что нужно обратить внимание, дисциплина. Сельское хозяйство лидирует по числу производственных нарушений. Не везде соблюдаются технологии, культура земледелия, не налажен должный уход за животными. Есть и факты коррупции.

«Прощения не будет. Это запредельно для меня. Это невозможно. Нигде никогда вы тайно ничего не сделаете. Не делайте этого. Будет результат – мы найдем всегда копейку вам помочь. Но не лезьте в это. Прошу вас и предупреждаю. Разрушение экономики плюс ржавчина коррупции – это война», – предупредил Лукашенко.

Хороших работников нужно поощрять, уверен белорусский лидер. Тем более, когда на селе кадровый дефицит. Экономить посоветовал на другом. Например, на топливе – техника после жатвы может переночевать и в поле.

«Мужики, не экономьте на зарплате. Я не говорю о «зряплате». Но не экономьте на этом. Лучше на этих переездах. Убираете поле – 20 километров от машинного двора. Один раз вы пригнали – это десяти работникам месячная зарплата. Думайте, работайте над себестоимостью», – заключил президент.

Об итогах большого разговора президент рассказал своим землякам. Решения по развитию отрасли приняты. И теперь дело не только за чиновниками, но и за местными жителями. От их работы зависит движение вперед.

Ранее Александр Лукашенко поручил за три года привести в порядок все молочно-товарные комплексы. Либо реконструировать, либо построить новые вместо старых ферм.



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Президент Беларуси провел совещание с чиновниками и руководителями сельскохохяйственных предприятий.
 
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