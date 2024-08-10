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Лукашенко: Без развития села страны не будет
10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область провел совещание с чиновниками и руководителями местных предприятий. Обсудили состояние сельского хозяйства в Оршанском и Шкловском районах, а также реформы в отрасли по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Президент назвал эту встречу исторической. Интенсивно развивать
Но до нужных показателей сельхозпредприятия Витебского региона не дотягивают. Особенно по производству льна и зерна. Здесь пошли на эксперимент и начали создавать интеграционные структуры. Так мелкие убыточные хозяйства присоединяют к крупным и успешным. Опыт распространят по всей стране. Но президент призвал подходить к такой практике обдуманно.
Активнее подключаться к реформам на селе должны местные власти. Александр Лукашенко подчеркнул: полномочий для этого у них достаточно.
И первое, на что нужно обратить внимание, дисциплина. Сельское хозяйство лидирует по числу производственных нарушений. Не везде соблюдаются технологии, культура земледелия, не налажен должный уход за животными. Есть и факты коррупции.
Хороших работников нужно поощрять, уверен белорусский лидер. Тем более, когда на селе кадровый дефицит. Экономить посоветовал на другом. Например, на топливе – техника после жатвы может переночевать и в поле.
Об итогах большого разговора президент рассказал своим землякам. Решения по развитию отрасли приняты. И теперь дело не только за чиновниками, но и за местными жителями. От их работы зависит движение вперед.
Ранее Александр Лукашенко поручил за три года
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Президент Беларуси провел совещание с чиновниками и руководителями сельскохохяйственных предприятий.
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