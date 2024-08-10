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Заседание Совета министров внутренних дел СНГ завершилось в Минске. Участники обсудили борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией
10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске. Участники обсудили борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией" height="100%" width="670">
50-е заседание Совета министров внутренних дел СНГ прошло в Минске. В нем приняли участие ведущие руководители правоохранительных органов стран – участниц Содружества, а также представители Антитеррористического центра и Исполнительного комитета СНГ, передает телеканал «МИР 24».
Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главами министерств внутренних дел. А после этого прошли двусторонние встречи министров.
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Заседание Совета министров внутренних дел СНГ завершилось в Минске. Участники обсудили борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией
В мероприятии приняли участие ведущие руководители правоохранительных органов стран – участниц Содружества, а также представители Антитеррористического центра...
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