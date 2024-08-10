Заседание Совета министров внутренних дел СНГ завершилось в Минске. Участники обсудили борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске . Участники обсудили борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией" height="100%" width="670">

50-е заседание Совета министров внутренних дел СНГ прошло в Минске. В нем приняли участие ведущие руководители правоохранительных органов стран – участниц Содружества, а также представители Антитеррористического центра и Исполнительного комитета СНГ, передает телеканал «МИР 24».



Стороны рассмотрели совместные меры в борьбе с преступностью, в том числе противодействие трансграничной и киберпреступности, терроризму и незаконной миграции. Участники отметили, что тесные отношения государств – участниц СНГ – важнейший фактор в сохранении стабильности в регионе.

«Если на этой площадке принимаются решения, то они обязательны к исполнению абсолютно всеми службами. Наша задача – выработать те меры и те решения, которые позволят сработать на профилактику: не допустить гибели людей, совершения преступлений», – подчеркнул министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков.

Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главами министерств внутренних дел. А после этого прошли двусторонние встречи министров.