К учебному году готовы: в Минске откроют новую школу с удобными классами и местами для отдыха

Раньше в этом микрорайоне была только одна школа. В переполненном здании перегруженные учителя, по словам родителей, не успевали уделить внимание каждому ученику. Новое здание может вместить более тысячи человек. Первых классов в этом году наберут семь.

«Район новый и молодой. Все родители имеют уже двух-трех детей. И, конечно, очень важно, чтобы ребенок посещал школу в микрорайоне, чтобы это было доступно, удобно. Особенно для маленьких детей актуально. Поэтому район растет, как и потребность в образовательном учреждении», – заявила директор гимназии №42 Минска Виктория Коржик.

В школе – закрытое футбольное поле и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Сам проект новый для столицы: здание состоит из двух четырехэтажных учебных корпусов. Они оборудованы не только удобными классами, но и местами для отдыха учеников.

«Школа имеет современный бассейн, где есть большая и малая чаши, где дети спокойно могут проходить физподготовку. Также мы спроектировали и реализовали актовый зал с современными системами звука и освещения», – рассказал главный инженер управления капитального строительства Центрального района Минска Виталий Грещик.

Перед Днем знаний в школе осталось расставить мебель, убрать пыль и озеленить территорию. Всего на строительство ушло меньше двух лет.