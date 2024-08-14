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К учебному году готовы: в Минске откроют новую школу с удобными классами и местами для отдыха

14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К учебному году готовы: в Минске откроют новую школу с удобными классами и местами для отдыха
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске завершается строительство новой школы. Современное здание будет готово принять первых учеников уже в День знаний. Чем удивят школьников и их родителей, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Пять минут вместо 20 – настолько быстро Ольга Кая теперь сможет отводить своих детей в школу. Новое здание построили прямо возле ее дома. Привлекает ее не только расположение, но и инфраструктура. Сыновья Ольги уже опробовали спортивные площадки во дворе учебного заведения.

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«Из нашего класса, из 32-й школы, намеривались писать заявление 12 человек из 32. Это достаточно много. Я знаю, что похожая ситуация складывается и в других классах – из параллели. Поэтому детей, желающих сюда попасть, много», – отметила Ольга Кая.

Раньше в этом микрорайоне была только одна школа. В переполненном здании перегруженные учителя, по словам родителей, не успевали уделить внимание каждому ученику. Новое здание может вместить более тысячи человек. Первых классов в этом году наберут семь.

«Район новый и молодой. Все родители имеют уже двух-трех детей. И, конечно, очень важно, чтобы ребенок посещал школу в микрорайоне, чтобы это было доступно, удобно. Особенно для маленьких детей актуально. Поэтому район растет, как и потребность в образовательном учреждении», – заявила директор гимназии №42 Минска Виктория Коржик.

В школе – закрытое футбольное поле и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Сам проект новый для столицы: здание состоит из двух четырехэтажных учебных корпусов. Они оборудованы не только удобными классами, но и местами для отдыха учеников.

«Школа имеет современный бассейн, где есть большая и малая чаши, где дети спокойно могут проходить физподготовку. Также мы спроектировали и реализовали актовый зал с современными системами звука и освещения», – рассказал главный инженер управления капитального строительства Центрального района Минска Виталий Грещик.

Перед Днем знаний в школе осталось расставить мебель, убрать пыль и озеленить территорию. Всего на строительство ушло меньше двух лет.



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Теги: Минск
 
 
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Учебное заведение оборудовано закрытым футбольным полем и площадкой для игры в волейбол и баскетбол. Здание состоит из двух четырехэтажных учебных корпусов.
 
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