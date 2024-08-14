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К учебному году готовы: в Минске откроют новую школу с удобными классами и местами для отдыха
14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске
Пять минут вместо 20 – настолько быстро Ольга Кая теперь сможет отводить своих детей в школу. Новое здание построили прямо возле ее дома. Привлекает ее не только расположение, но и инфраструктура. Сыновья Ольги уже опробовали спортивные площадки во дворе учебного заведения.
Раньше в этом микрорайоне была только одна школа. В переполненном здании перегруженные учителя, по словам родителей, не успевали уделить внимание каждому ученику. Новое здание может вместить более тысячи человек. Первых классов в этом году наберут семь.
В школе – закрытое футбольное поле и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Сам проект новый для столицы: здание состоит из двух четырехэтажных учебных корпусов. Они оборудованы не только удобными классами, но и местами для отдыха учеников.
Перед Днем знаний в школе осталось расставить мебель, убрать пыль и озеленить территорию. Всего на строительство ушло меньше двух лет.
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Учебное заведение оборудовано закрытым футбольным полем и площадкой для игры в волейбол и баскетбол. Здание состоит из двух четырехэтажных учебных корпусов.
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