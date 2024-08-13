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Бронзовый призер Олимпиады Евгений Тихонцов вернулся в Беларусь и поделился планами на будущее

13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бронзовый призер Олимпиады Евгений Тихонцов вернулся в Беларусь и поделился планами на будущее
 Фото: Александр Щербак/ТАСС

Бронзовый призер Игр Евгений Тихонцов вернулся на родину. Команду по тяжелой атлетике встретили семьи, друзья, тренеры, коллеги-спортсмены, болельщики, а также представители Министерства спорта и Национального олимпийского комитета Беларуси.

В предпоследний соревновательный день Игр тяжелоатлет завоевал медаль в весовой категории до 102 килограммов. Общий поднятый спортсменом вес с учетом рывка и толчка составил 402 килограмма. Свою награду Евгений посвятил сыну.

«Это непередаваемые эмоции! Мне очень приятна поддержка близких, друзей, родных. Сейчас нужно заняться здоровьем, подтянуть его, ведь уже в следующем году состоится чемпионат Европы. Начинаем готовиться, набирать квалификационные очки к отбору на Олимпиаду», – рассказал Евгений Тихонцов.

Также бронзовый призер Олимпиады сообщил, что планирует выступить на следующих Играх в Лос-Анжелесе в 2028 году.



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Команду по тяжелой атлетике встретили семьи, друзья, тренеры, коллеги-спортсмены, болельщики, а также представители Министерства спорта и Национального...
 
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