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Бронзовый призер Олимпиады Евгений Тихонцов вернулся в Беларусь и поделился планами на будущее
13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бронзовый призер Игр Евгений Тихонцов вернулся на родину. Команду по тяжелой атлетике встретили семьи, друзья, тренеры, коллеги-спортсмены, болельщики, а также представители Министерства спорта и Национального олимпийского комитета Беларуси.
В предпоследний соревновательный день Игр тяжелоатлет завоевал медаль в весовой категории до 102 килограммов. Общий поднятый спортсменом вес с учетом рывка и толчка составил 402 килограмма.
Также бронзовый призер Олимпиады сообщил, что планирует выступить на следующих Играх в Лос-Анжелесе в 2028 году.
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Команду по тяжелой атлетике встретили семьи, друзья, тренеры, коллеги-спортсмены, болельщики, а также представители Министерства спорта и Национального...
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