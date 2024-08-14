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Александр Лукашенко изменил правила продажи деловой древесины
14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Построить дом в Беларуси станет дешевле. Александр Лукашенко утвердил изменения в указ о ведении лесного хозяйства и реализации древесины, передает телеканал «МИР 24».
Документ дает право юрлицам, которые ведут лесное хозяйство и подчинены Управлению делами президента, продавать деловую древесину гражданам вне биржевых торгов, то есть с наценкой не более 5% от себестоимости. Это в два раза ниже, чем биржевые котировки. Раньше такой механизм продаж мог использовать лишь Минлесхоз. Материалы по льготной цене можно приобрести для строительства или ремонта.
Подешевеют и домокомплекты, которые произведет Минлесхоз из поваленных во время июльского шторма деревьев. Тогда в республике пострадали 40 тысяч гектаров леса. Проводятся санитарные рубки, а древесину по поручению президента передают областным исполкомам. Они, в свою очередь, продают ее населению и используют для строительства сельхозобъектов. Эти работы Александр Лукашенко потребовал завершить до зимы. Ход исполнения проверил лично во время поездки в пострадавший район, а вырубленные участки поручил восстановить в кратчайшие сроки.
На строительство жилья по льготной цене можно получить 70 кубических метров материала, на ремонт – 10. Стоимость кубометра древесины среднего диаметра второго сорта – 65 белорусских рублей. Это 1800 российских.
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Документ дает право юрлицам продавать деловую древесину гражданам вне биржевых торгов.
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