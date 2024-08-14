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Александр Лукашенко изменил правила продажи деловой древесины

14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко изменил правила продажи деловой древесины
 Фото: МТРК «Мир»

Построить дом в Беларуси станет дешевле. Александр Лукашенко утвердил изменения в указ о ведении лесного хозяйства и реализации древесины, передает телеканал «МИР 24».

Документ дает право юрлицам, которые ведут лесное хозяйство и подчинены Управлению делами президента, продавать деловую древесину гражданам вне биржевых торгов, то есть с наценкой не более 5% от себестоимости. Это в два раза ниже, чем биржевые котировки. Раньше такой механизм продаж мог использовать лишь Минлесхоз. Материалы по льготной цене можно приобрести для строительства или ремонта.

«Для этого должен быть определенный пакет документов. Все это осуществляется буквально на территории лесхоза при обращении человека к нам. И буквально в течение дня все это можно оформить. Не нужно ходить ни по исполкомам, ни по сельским советам. Все в рамках одного юридического лица. Такой же механизм теперь распространяется и на юридические лица Управделами президента», – сообщил заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Владимир Креч.

Подешевеют и домокомплекты, которые произведет Минлесхоз из поваленных во время июльского шторма деревьев. Тогда в республике пострадали 40 тысяч гектаров леса. Проводятся санитарные рубки, а древесину по поручению президента передают областным исполкомам. Они, в свою очередь, продают ее населению и используют для строительства сельхозобъектов. Эти работы Александр Лукашенко потребовал завершить до зимы. Ход исполнения проверил лично во время поездки в пострадавший район, а вырубленные участки поручил восстановить в кратчайшие сроки.

«Чтобы вы за зиму посмотрели, планы составили, подключили все население. Журналисты выйдут, высадят здесь. Университет и прочее. Мне говорят, что саженцев у тебя хватает. Вы должны за будущий год все это восстановить, но ты спланируй за зиму. Только так мы сможем спасти эти пустующие клочки», – проинформировал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На строительство жилья по льготной цене можно получить 70 кубических метров материала, на ремонт – 10. Стоимость кубометра древесины среднего диаметра второго сорта – 65 белорусских рублей. Это 1800 российских.



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Документ дает право юрлицам продавать деловую древесину гражданам вне биржевых торгов.
 
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