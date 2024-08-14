Союзные стандарты качества: в Беларуси создали новые модели дисковой бороны

Стандарты качества – союзные: износостойкость, безопасность, прочность соединений. Прежде чем попасть к потребителю, образцы обкатывают и испытывают. Серийные модели проходят и обязательный тест-драйв: должны обработать не меньше 500 гектаров полей.

«Мы закладываем одни расчетные усилия, но просим потребителя, чтобы он сделал максимально возможную нагрузку. Если машину сделали, и она проходит испытания без поломок, значит она запускается в серию. Но в любом случае она приходит в цех и разбирается для того, чтобы провести дефектовку», – заявил главный инженер предприятия по выпуску сельхозтехники Александр Гричинский.

«Ноу-хау» на белорусском рынке – две новые модели бороны шириной пять и девять метров. Работу выполняют в несколько раз быстрее аналогов. Все компоненты в технике – отечественные на 100%.

«Мы вообще не ввозим ни одного импортного узла и агрегата, покупаем все имеющееся на рынке Республики Беларусь, либо производим сами в собственных цехах», – объяснил директор предприятия по производству сельхозтехники Андрей Тимошкин.

Главный плюс крупных моделей перед аналогами: не нужно думать о транспортировке на поля. Одно движение – и борона сложится сама. Она проедет по любым дорогам и трассам. Механизатору даже не нужно выходить из кабины.

«Это комплексная задача. Надо подружить все эти задачи вместе, сделать ее функциональной во всех направлениях. Сложно ее сделать очень компактной, чтобы на ней можно было двигаться. Это наше конкурентное преимущество перед другими аналогами», – заявил главный конструктор конструкторско-технологического отдела предприятия по выпуску сельхозтехники Владимир Сузько.

Такая техника особенно популярна в России, Казахстане и других государствах Содружества. Привлекает доступная цена при сохранении высокого белорусского качества.