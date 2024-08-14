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Союзные стандарты качества: в Беларуси создали новые модели дисковой бороны
14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси создали две новые модели отечественной дисковой бороны длиной пять и девять метров. Навесное оборудование способно обработать любую трудную почву и подготовить поля после сбора яровых культур, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Заброшенные поля в десятки гектаров за день
Стандарты качества – союзные: износостойкость, безопасность, прочность соединений. Прежде чем попасть к потребителю, образцы обкатывают и испытывают. Серийные модели проходят и обязательный тест-драйв: должны обработать не меньше 500 гектаров полей.
«Ноу-хау» на белорусском рынке – две новые модели бороны шириной пять и девять метров. Работу выполняют в несколько раз быстрее аналогов. Все компоненты в технике – отечественные на 100%.
Главный плюс крупных моделей перед аналогами: не нужно думать о транспортировке на поля. Одно движение – и борона сложится сама. Она проедет по любым дорогам и трассам. Механизатору даже не нужно выходить из кабины.
Такая техника особенно популярна в России, Казахстане и других государствах Содружества. Привлекает доступная цена при сохранении высокого белорусского качества.
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Навесное оборудование способно обработать любую трудную почву и подготовить поля после сбора яровых культур.
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