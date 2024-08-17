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Лукашенко: Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть все
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава государства отметил: напряжение вокруг страны нарастает по нескольким причинам. Одна из них – амбициозные планы оппонентов власти, которые находятся за границей, в соседних Польше и Литве.
Опасение вызывает и обстановка на южных рубежах Беларуси. Накануне ПВО страны уничтожили украинские беспилотники, которые нарушили госграницу. Случай не единичный, отметили в Минобороны и усилили контроль по периметру.
Нарастили на границе и группировку противовоздушной обороны.
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Глава государства отметил: напряжение вокруг страны нарастает по нескольким причинам. Одна из них – амбициозные планы оппонентов власти, которые находятся за...
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