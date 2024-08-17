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Лукашенко: Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть все

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть все
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В случае любой угрозы у Беларуси есть все необходимое, чтобы ответить. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

Глава государства отметил: напряжение вокруг страны нарастает по нескольким причинам. Одна из них – амбициозные планы оппонентов власти, которые находятся за границей, в соседних Польше и Литве.

«То, что Беларусь находится в центре геостратегических интересов нашей планеты, мы знаем об этом давно. Плюс к тому, за пределами нашей страны – из числа особенно наших беглых, которые покинули Беларусь – формируются целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть, повернуть страну вспять. Для отражения вероятных пакостей – я не хочу сказать нападений, ударов – в отношении Беларуси у нас есть все», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Опасение вызывает и обстановка на южных рубежах Беларуси. Накануне ПВО страны уничтожили украинские беспилотники, которые нарушили госграницу. Случай не единичный, отметили в Минобороны и усилили контроль по периметру.

«Сегодня тот состав сил и средств, который выведен на границу, больше, чем тот, который был создан ранее. Он обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям. Мы контролируем нашу государственную границу, нарастили силы и средства разведки, ведем создание определенных запасов и возможностей для создания и развертывания группировок», – заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко.

Нарастили на границе и группировку противовоздушной обороны.



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