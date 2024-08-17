Лукашенко: Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть все

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В случае любой угрозы у Беларуси есть все необходимое, чтобы ответить . Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

Глава государства отметил: напряжение вокруг страны нарастает по нескольким причинам. Одна из них – амбициозные планы оппонентов власти, которые находятся за границей, в соседних Польше и Литве.