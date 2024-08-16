Контроль на границе и новые ПЦР-тесты: в Беларуси подготовились к борьбе с оспой обезьян

В белорусском ведомстве отметили, что в стране созданы все условия для работы с патогенными биологическими агентами четвертой группы риска. Кроме того, отечественные специалисты разработали набор реагентов, позволяющих проводить диагностику оспы обезьян методом ПЦР в режиме реального времени.

Ранее Минздрав Казахстана закупил ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян . Поставки ожидаются в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил вице-министр здравоохранения республики Тимур Султангазиев.