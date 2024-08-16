ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Контроль на границе и новые ПЦР-тесты: в Беларуси подготовились к борьбе с оспой обезьян

16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Республике Беларусь до настоящего времени случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано. Однако специалисты готовы к вероятности завоза данной инфекции с территорий других государств, информирует Минздрав республики в своем Telegram-канале.

«В стране обеспечена готовность к проведению всех необходимых противоэпидемических, диагностических, лечебных и других мероприятий в случае заноса данной инфекции с целью недопущения ее распространения на территории страны», – сообщили в ведомстве.

Оспа обезьян. Опасность преувеличена?
Мнение академика РАН
Кроме того, в Минздраве проинформировали, что с целью предотвращения завоза и распространения болезни на госгранице Беларуси осуществляется санитарно-карантинный контроль лиц, которые приезжают из стран, неблагополучных по заболеваниям, в частности оттуда, где существуют высокая заболеваемость оспой обезьян.

В белорусском ведомстве отметили, что в стране созданы все условия для работы с патогенными биологическими агентами четвертой группы риска. Кроме того, отечественные специалисты разработали набор реагентов, позволяющих проводить диагностику оспы обезьян методом ПЦР в режиме реального времени.

Ранее Минздрав Казахстана закупил ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян. Поставки ожидаются в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил вице-министр здравоохранения республики Тимур Султангазиев.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью предотвращения завоза и распространения болезни на госгранице республики осуществляется санитарно-карантинный контроль лиц.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Принят 31 законопроект, работаем с людьми»: Кочанова доложила Лукашенко о работе Совета Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.08.2024
Mir24.TV Belarus
16.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика