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Контроль на границе и новые ПЦР-тесты: в Беларуси подготовились к борьбе с оспой обезьян
16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Республике Беларусь до настоящего времени случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано. Однако специалисты готовы к вероятности завоза данной инфекции с территорий других государств, информирует Минздрав республики в своем Telegram-канале.
В белорусском ведомстве отметили, что в стране созданы все условия для работы с патогенными биологическими агентами четвертой группы риска. Кроме того, отечественные специалисты разработали набор реагентов, позволяющих проводить диагностику оспы обезьян методом ПЦР в режиме реального времени.
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С целью предотвращения завоза и распространения болезни на госгранице республики осуществляется санитарно-карантинный контроль лиц.
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