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Лукашенко рассказал, какого будущего желает своему младшему сыну Николаю
19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Петр Ковалев/ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какого будущего желает своему младшему сыну Николаю. На такой вопрос
Также Лукашенко прокомментировал свое недавнее заявление о том, что белорусам пора привыкать к мысли о другом президенте. Глава государства на этом посту находится 30 лет. По его словам, люди к этому привыкли, но так будет не всегда. При этом изменения должны происходить без каких-либо потрясений, уверен Александр Лукашенко. Гарантирует это и обновленная Конституция.
Интервью длилось два часа. Президент ответил на вопросы о Союзном государстве, укреплении границ и военной безопасности.
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На такой вопрос президент Беларуси ответил во время интервью российскому телеканалу.
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