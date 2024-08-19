Источник материала: Mir24.TV Belarus

Петр Ковалев/ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какого будущего желает своему младшему сыну Николаю. На такой вопрос президент Беларуси ответил во время интервью российскому телеканалу.

«Он подготовленный человек, он блестяще закончил школу, он хорошо владеет английским языком, он на английском языке обучение проходит биотехнологии. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе. Здесь и там – два диплома. Поэтому я хочу, чтобы у этого способного человека, который музыкой занимается, спортсмен и так далее, я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем своим белорусам, россиянам, всем добрым людям вокруг. Я хочу, чтобы был только мир. А дальше давайте посоревнуемся кто кого», – отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко прокомментировал свое недавнее заявление о том, что белорусам пора привыкать к мысли о другом президенте. Глава государства на этом посту находится 30 лет. По его словам, люди к этому привыкли, но так будет не всегда. При этом изменения должны происходить без каких-либо потрясений, уверен Александр Лукашенко. Гарантирует это и обновленная Конституция.

«Я это имел в виду, что придет другой человек, и вы должны к этому быть готовы. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал. Мы не хотим перемен, чтобы это была революция какая-то. Я сторонник не революционных, а эволюционных перемен. И мы за эти годы сделали очень много, чтобы выстроить то, что вы видите. Кому-то нравится, не нравится, но люди, в общем-то, комфортно себя чувствуют», – пояснил Лукашенко.

Интервью длилось два часа. Президент ответил на вопросы о Союзном государстве, укреплении границ и военной безопасности.