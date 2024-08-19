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Как защититься от манипуляций на переговорах и защитить личные границы
19.08.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как распознать манипуляции и не попасть в ловушку провокаций — на переговорах, в общении с сотрудниками, клиентами, партнерами? Как выстраивать личные границы в жизни и бизнесе?
23 августа в рамках клуба переговорщиков — одной из наших постоянных активностей — лидирующее сообщество предпринимателей и собственников
⏰Время: 19:00−21.00
🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск
👉 Мастер-класс проведет Кирилл Авдейчик, тренер по бизнес-коммуникациям.
Какие темы проработаем:
Результаты мастер-класса:
Как проходит мастер-класс:
👉🏻Мастер-класс основан на опыте спикера и имеет практический уклон. Будет выстроен постоянный процесс диалога, благодаря которому мы будем искать актуальные проблемы в коммуникации и находить на них решения.
👉🏻Постоянный контакт со зрителем и обратная связь от спикера — ключевые моменты, на которых мы делаем акцент. В финале участников ожидает сессия вопрос-ответ, чтобы закрепить все полученные знания исходя из полученного материала.
⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Ждем именно Вас 23 августа!
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Как распознать манипуляции и не попасть в ловушку провокаций - на переговорах, в общении с сотрудниками, клиентами, партнерами? Как выстраивать личные границы в...
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