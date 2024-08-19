ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как защититься от манипуляций на переговорах и защитить личные границы

19.08.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Как распознать манипуляции и не попасть в ловушку провокаций — на переговорах, в общении с сотрудниками, клиентами, партнерами? Как выстраивать личные границы в жизни и бизнесе?

23 августа в рамках клуба переговорщиков — одной из наших постоянных активностей — лидирующее сообщество предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес проводит мастер-класс «Работа с манипуляциями и защита личных границ». Спикер — тренер по коммуникациям Кирилл Авдейчик. 

Время: 19:00−21.00

🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск

👉 Мастер-класс проведет Кирилл Авдейчик, тренер по бизнес-коммуникациям.

Кирилл Авдейчик
Кирилл Авдейчик

Какие темы проработаем:

  • Разбор понятия манипуляции и основного различия с коммуникацией
  • Как вести себя во время манипуляций
  • Алгоритм ответов на провокации (захват манипуляции)
  • Основные техники в работе с манипуляциями
  • Что такое личные границы и как понять, что их нарушили
  • Как выстраивать личные границы в бизнесе и жизни

Результаты мастер-класса:

  • Получите рабочие техники и инструменты для отработки манипуляций и провокаций
  • Будете знать, что именно сказать, чтобы нейтрализовать манипулятора
  • Поймете, что есть ваши личные границы и какие из них нужно защищать
  • Создадите в себе новое и уверенное состояние даже во время конфликта

Как проходит мастер-класс:

👉🏻Мастер-класс основан на опыте спикера и имеет практический уклон. Будет выстроен постоянный процесс диалога, благодаря которому мы будем искать актуальные проблемы в коммуникации и находить на них решения.

👉🏻Постоянный контакт со зрителем и обратная связь от спикера — ключевые моменты, на которых мы делаем акцент. В финале участников ожидает сессия вопрос-ответ, чтобы закрепить все полученные знания исходя из полученного материала.

Фото: probusness.io
Фото: probusness.io

⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Ждем именно Вас 23 августа!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как распознать манипуляции и не попасть в ловушку провокаций - на переговорах, в общении с сотрудниками, клиентами, партнерами? Как выстраивать личные границы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, какого будущего желает своему младшему сыну Николаю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2024
Mir24.TV Belarus
19.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика