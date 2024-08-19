Как защититься от манипуляций на переговорах и защитить личные границы

Источник материала: ProBusiness

Как распознать манипуляции и не попасть в ловушку провокаций — на переговорах, в общении с сотрудниками, клиентами, партнерами? Как выстраивать личные границы в жизни и бизнесе?

23 августа в рамках клуба переговорщиков — одной из наших постоянных активностей — лидирующее сообщество предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес проводит мастер-класс «Работа с манипуляциями и защита личных границ». Спикер — тренер по коммуникациям Кирилл Авдейчик.

⏰Время: 19:00−21.00

🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск

👉 Мастер-класс проведет Кирилл Авдейчик, тренер по бизнес-коммуникациям.



Кирилл Авдейчик

Какие темы проработаем:

Разбор понятия манипуляции и основного различия с коммуникацией

Как вести себя во время манипуляций

Алгоритм ответов на провокации (захват манипуляции)

Основные техники в работе с манипуляциями

Что такое личные границы и как понять, что их нарушили

Как выстраивать личные границы в бизнесе и жизни

Результаты мастер-класса:

Получите рабочие техники и инструменты для отработки манипуляций и провокаций

Будете знать, что именно сказать, чтобы нейтрализовать манипулятора

Поймете, что есть ваши личные границы и какие из них нужно защищать

Создадите в себе новое и уверенное состояние даже во время конфликта

Как проходит мастер-класс:

👉🏻Мастер-класс основан на опыте спикера и имеет практический уклон. Будет выстроен постоянный процесс диалога, благодаря которому мы будем искать актуальные проблемы в коммуникации и находить на них решения.

👉🏻Постоянный контакт со зрителем и обратная связь от спикера — ключевые моменты, на которых мы делаем акцент. В финале участников ожидает сессия вопрос-ответ, чтобы закрепить все полученные знания исходя из полученного материала.



Фото: probusness.io

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Ждем именно Вас 23 августа!