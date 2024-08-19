|
Лукашенко о животноводстве в Беларуси: «Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное»
19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал повысить продуктивность в животноводстве и снизить показатели по гибели скота. Президент Беларуси провел совещание с руководством Совета министров. Среди вопросов было и развитие сельского хозяйства, передает «МИР 24».
Особое внимание президент уделил комплектованию молочно-товарных комплексов. Их строят по всей стране вместо устаревших ферм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко о животноводстве в Беларуси: «Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное»
Глава государства подчеркнул: в агропромышленный сектор страны вкладываются немалые средства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)