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Лукашенко о животноводстве в Беларуси: «Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное»

19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о животноводстве в Беларуси: «Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное»
 Фото: МТРК «Мир»

Александр Лукашенко потребовал повысить продуктивность в животноводстве и снизить показатели по гибели скота. Президент Беларуси провел совещание с руководством Совета министров. Среди вопросов было и развитие сельского хозяйства, передает «МИР 24».

Глава государства подчеркнул: в агропромышленный сектор вкладываются немалые средства. Идет процесс модернизации этой отрасли. Эффект есть – увеличились объемы производства молока и мяса. Но существует и пугающая, по словам Лукашенко, статистика. По данным Госконтроля, за полгода погибло 70 тысяч голов крупного рогатого скота. В основном это произошло из-за болезней.

«Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне корова погибала, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть. Какие еще нормативы (особенно в Могилевской области) по падежу скота? Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное», – отметил Лукашенко.

Особое внимание президент уделил комплектованию молочно-товарных комплексов. Их строят по всей стране вместо устаревших ферм.



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Глава государства подчеркнул: в агропромышленный сектор страны вкладываются немалые средства.
 
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