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Лукашенко потребовал придать импульс жилищному строительству в Беларуси
19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Придать импульс
Правительство предложило ряд инициатив. Одна из них – расширение финансовой поддержки молодых семей. Нововведения рассмотрели в Совете Республики, Госконтроле и администрации президента, однако согласия по документам пока не достигли.
Также на совещании рассмотрели вопросы по совершенствованию транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и изменения в Закон о ремесленной деятельности.
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В стране совершенствуют подходы к предоставлению господдержки, особенно на селе.
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