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Лукашенко потребовал придать импульс жилищному строительству в Беларуси

19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал придать импульс жилищному строительству в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Придать импульс жилищному строительству потребовал Александр Лукашенко. Президент провел совещание с руководством Совмина и губернаторами, передает телеканал «МИР 24».

В стране совершенствуют подходы к предоставлению господдержки. Особенно на селе. Улучшить законодательство в этой области Лукашенко поручал ранее. Дело в том, что сложности с приобретением квартиры или дома – это одна из причин оттока молодых специалистов из малых городов и деревень.

«Беларусь – государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. Мы очень много говорили в последнее время о корректировке нашей жилищной политики. Мы говорили о том, что приоритетом у нас было и остается обеспечение жильем многодетных семей, военнослужащих и так далее. Поэтому на нашей встрече вопрос номер один – упрощение процедур строительства и кредитования жилья. Все нормы должны быть изложены простым, человеческим языком, без бюрократического нагромождения и изменений в десятке указов», – отметил Лукашенко.

Правительство предложило ряд инициатив. Одна из них – расширение финансовой поддержки молодых семей. Нововведения рассмотрели в Совете Республики, Госконтроле и администрации президента, однако согласия по документам пока не достигли.

Также на совещании рассмотрели вопросы по совершенствованию транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и изменения в Закон о ремесленной деятельности.



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В стране совершенствуют подходы к предоставлению господдержки, особенно на селе.
 
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