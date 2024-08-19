Лукашенко потребовал придать импульс жилищному строительству в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Придать импульс жилищному строительству потребовал Александр Лукашенко. Президент провел совещание с руководством Совмина и губернаторами, передает телеканал «МИР 24».



В стране совершенствуют подходы к предоставлению господдержки. Особенно на селе. Улучшить законодательство в этой области Лукашенко поручал ранее. Дело в том, что сложности с приобретением квартиры или дома – это одна из причин оттока молодых специалистов из малых городов и деревень.

«Беларусь – государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. Мы очень много говорили в последнее время о корректировке нашей жилищной политики. Мы говорили о том, что приоритетом у нас было и остается обеспечение жильем многодетных семей, военнослужащих и так далее. Поэтому на нашей встрече вопрос номер один – упрощение процедур строительства и кредитования жилья. Все нормы должны быть изложены простым, человеческим языком, без бюрократического нагромождения и изменений в десятке указов», – отметил Лукашенко.

Правительство предложило ряд инициатив. Одна из них – расширение финансовой поддержки молодых семей. Нововведения рассмотрели в Совете Республики, Госконтроле и администрации президента, однако согласия по документам пока не достигли.

Также на совещании рассмотрели вопросы по совершенствованию транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и изменения в Закон о ремесленной деятельности.