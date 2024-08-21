Беларусь и Пакистан договорились расширять торговое и промышленное сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, как вывести отношения Беларуси и Пакистана на новый уровень, говорили в Минске. Президент Александр Лукашенко провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи парламента исламской республики Сардаром Аязом Садиком , передает телеканал «МИР 24».

Белорусский лидер напомнил о договоренности с премьер-министром Пакистана, которую достигли ранее. В планах – выработать дорожную карту на ближайшие два года. Там будут выделены основные направления сотрудничества. Для этого понадобится провести ревизию нормативно-правовых актов обеих стран, взаимных соглашений, меморандумов и договоров. Александр Лукашенко призвал активнее включаться в работу парламентариев. Упор предстоит сделать на экономику.

«В этой части депутаты смогли бы поспособствовать более качественной разработке дорожной карты. Мы посмотрели торговый оборот между Беларусью и Пакистаном за последние годы. Он в среднем равен или чуть выше 50 млн долларов. Товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и страной в 200 с лишним миллионов человек – это, я бы сказал, даже мизерный. Нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот», – отметил Лукашенко.

В ходе переговоров решили вопрос с визами для пакистанских студентов и бизнесменов. Обсудили поставки белорусской сельскохозяйственной техники. По словам Сардара Садика, Исламабад намерен расширять торговое и промышленное сотрудничество с Минском.

«В силу географического положения Беларусь играет ключевую роль в транснациональном торговом коридоре «Один пояс, один путь». Также мы намерены проработать вопрос возможности открытия центров продажи и обслуживания белорусской сельскохозяйственной техники в Пакистане», – отметил Сардар Аяз Садик.

Спикер парламента Пакистана поздравил президента Беларуси со вступлением страны в ШОС. Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил за поддержку со стороны Исламской Республики.