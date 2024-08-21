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Беларусь и Пакистан договорились расширять торговое и промышленное сотрудничество
21.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, как вывести отношения Беларуси и Пакистана на новый уровень, говорили в Минске. Президент Александр Лукашенко провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи парламента исламской республики
Белорусский лидер напомнил о договоренности с премьер-министром Пакистана, которую достигли ранее. В планах – выработать дорожную карту на ближайшие два года. Там будут выделены основные направления сотрудничества. Для этого понадобится провести ревизию нормативно-правовых актов обеих стран, взаимных соглашений, меморандумов и договоров. Александр Лукашенко призвал активнее включаться в работу парламентариев. Упор предстоит сделать на экономику.
В ходе переговоров решили вопрос с визами для пакистанских студентов и бизнесменов. Обсудили поставки белорусской сельскохозяйственной техники. По словам Сардара Садика, Исламабад намерен расширять торговое и промышленное сотрудничество с Минском.
Спикер парламента Пакистана поздравил президента Беларуси со вступлением страны в ШОС. Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил за поддержку со стороны Исламской Республики.
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Президент Александр Лукашенко провел встречу со спикером Нацассамблеи парламента республики Сардаром Аязом Садиком.
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