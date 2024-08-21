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Будущее автопрома: в Беларуси создадут несколько моделей электромобиля
21.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О будущем белорусского автопрома рассказал первый вице-премьер страны Николай Снопков. Он посетил Центр производственных технологий в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Первый заместитель главы правительства также отметил, что в Беларуси идет процесс разработки отечественной машины с электродвигателем. Не исключено и создание гибридного.
В этом Центре повышают навыки представители технических профессий. Упор делают на ремонт и обслуживание новейших линеек автопрома. Это совместный белорусско-китайский проект. Среди слушателей и сотрудники российских компаний. Занятия в Центре производственных технологий уже прошли больше тысячи слушателей.
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Первый заместитель главы правительства отметил, что в Беларуси идет процесс разработки отечественной машины с электродвигателем.
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