Будущее автопрома: в Беларуси создадут несколько моделей электромобиля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О будущем белорусского автопрома рассказал первый вице-премьер страны Николай Снопков. Он посетил Центр производственных технологий в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Первый заместитель главы правительства также отметил, что в Беларуси идет процесс разработки отечественной машины с электродвигателем. Не исключено и создание гибридного.

«Что у нас получится быстрее и качественнее локализовать в рамках компетенций белорусских предприятий, на то и будем делать ставку. Наверное, проще электро. В этом плане работа идет очень активно. Вы знаете все поручения президента. Несколько моделей отрабатываются на советующих предприятиях. Я уверен, что у нас будет несколько моделей отлично локализованных электроавтомобилей», – отметил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

В этом Центре повышают навыки представители технических профессий. Упор делают на ремонт и обслуживание новейших линеек автопрома. Это совместный белорусско-китайский проект. Среди слушателей и сотрудники российских компаний. Занятия в Центре производственных технологий уже прошли больше тысячи слушателей.