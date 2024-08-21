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Будущее автопрома: в Беларуси создадут несколько моделей электромобиля

21.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущее автопрома: в Беларуси создадут несколько моделей электромобиля
 Фото: МТРК «Мир»

О будущем белорусского автопрома рассказал первый вице-премьер страны Николай Снопков. Он посетил Центр производственных технологий в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Первый заместитель главы правительства также отметил, что в Беларуси идет процесс разработки отечественной машины с электродвигателем. Не исключено и создание гибридного.

«Что у нас получится быстрее и качественнее локализовать в рамках компетенций белорусских предприятий, на то и будем делать ставку. Наверное, проще электро. В этом плане работа идет очень активно. Вы знаете все поручения президента. Несколько моделей отрабатываются на советующих предприятиях. Я уверен, что у нас будет несколько моделей отлично локализованных электроавтомобилей», – отметил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

В этом Центре повышают навыки представители технических профессий. Упор делают на ремонт и обслуживание новейших линеек автопрома. Это совместный белорусско-китайский проект. Среди слушателей и сотрудники российских компаний. Занятия в Центре производственных технологий уже прошли больше тысячи слушателей.



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Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель главы правительства отметил, что в Беларуси идет процесс разработки отечественной машины с электродвигателем.
 
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