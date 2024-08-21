В Беларуси в три раза вырос спрос на новые паспорта. Как делают основной документ?

Производства внутренних паспортов в Беларуси перешло на круглосуточный формат работы. Это связано с наплывом желающих заменить документ. Популярны и уже привычные бумажные образцы, и современные биометрические на пластике, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В этом центре печатают бумажные паспорта для жителей столицы и области. 12 тысяч в неделю. Но этим летом спрос вырос втрое. Пришлось увеличить мощности.
«Работать в ночное время вполне возможно и реально, потому что спокойствие и тишина заставляют сосредоточиться», – рассказала техник отдела Центра персонализации документов Виктория Крот.
Привычные бумажные, или паспорта гражданского образца, чаще предпочитают люди старшего возраста. Молодежь выбирает биометрические. Новый формат привлекает. На производство уходит меньше времени, до нескольких дней. Можно получить сразу два таких паспорта.
Этапы производства обоих форматов паспортов схожи, не менее 15 видимых степеней защиты. Но в биометрическом пластиковые, а значит, более износостойкие страницы. Производство почти полностью автоматизировано. Машина сама наносит данные, сама же себя и проверяет. Брак отделяет. Для дополнительного контроля паспорта передают сотрудникам.
«Мы переведены на усиленный вариант несения службы. Центр персонализации работает в круглосуточном режиме, в две смены. Плюс в выходные дни», – отметил начальник Центра персонализации документов МВД Беларуси Павел Матюк.
«Увеличение потока связано с тем, что все ждут до лета, когда планируют свои отпуска и отдых, не заглядывают в срок действия своих документов и когда уже бронируют билеты на самолет и отлет», – рассказала начальник отдела по гражданству и миграции УВД Администрации Партизанского района Минска Юлия Мартынович.
В этом Центре персонализации под Минском изготавливают биометрические паспорта для всей страны. В неделю около пять тысяч, пока в обычном режиме.