В Беларуси в три раза вырос спрос на новые паспорта. Как делают основной документ?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Производства внутренних паспортов в Беларуси перешло на круглосуточный формат работы. Это связано с наплывом желающих заменить документ. Популярны и уже привычные бумажные образцы, и современные биометрические на пластике, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В этом центре печатают бумажные паспорта для жителей столицы и области. 12 тысяч в неделю. Но этим летом спрос вырос втрое. Пришлось увеличить мощности.

«Работать в ночное время вполне возможно и реально, потому что спокойствие и тишина заставляют сосредоточиться», – рассказала техник отдела Центра персонализации документов Виктория Крот.

Привычные бумажные, или паспорта гражданского образца, чаще предпочитают люди старшего возраста. Молодежь выбирает биометрические. Новый формат привлекает. На производство уходит меньше времени, до нескольких дней. Можно получить сразу два таких паспорта.