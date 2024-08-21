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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Беларуси

21.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Брестской области Беларуси. В результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель авто, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд и совершил столкновение с автобусом. Жертвами аварии стали водитель легковушки и два пассажира автобуса.

В общей сложности автобус перевозил 12 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что подросток погиб при столкновении легковушки с фурой в Саратовской области. Инцидент произошел в Хвалынском районе на 86-м километре федеральной трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград».



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В общей сложности автобус перевозил 12 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
 
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