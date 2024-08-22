Время, деньги, нервы — как белорусский онлайн-агрегатор страховок помогает экономить?

Источник материала: ProBusiness



Мария Гончарова

Чуть больше года назад в Беларуси заработала онлайн-платформа Vedaem.by . Это онлайн-агрегатор предложений по страхованию. И если начиналось все с предложений только для автовладельцев, то сегодня на платформе уже 7 видов страхования и десятки вариантов полисов от разных компаний. Это значит, что ресурс собрал почти все доступные на рынке предложения и помогает пользователям сделать выбор и оформить страховку без необходимости приезжать в офис. Поговорили с директором сервиса Vedaem.by Марией Гончаровой о том, как развивается платформа и что ее ожидает в дальнейшем.

«За одну и ту же сумму можно получить очень разный набор условий по страхованию»

— Мария, расскажите о том, чем полезен сервис Vedaem.by? Как он помогает клиентам экономить на страховых полисах?

— В первую очередь, наш ресурс аккумулирует информацию о предложениях от ряда страховых компаний. Например, по Каско представлен весь страховой рынок — 12 компаний. Это значит, что клиенту не нужно посещать сайты всех организаций, изучать по-отдельности каждое предложение, чтобы сделать выбор. Платформа позволяет увидеть все предложения сразу, сравнить их самостоятельно, не обращаясь за дополнительной помощью.





Еще один аспект — доставка полиса. Не нужно ехать в офис, можно выбрать удобное время, чтобы курьер привез полис. А если говорить о других видах страхования, которые доступны на платформе, — по ним полный бесшовной онлайн: полис приходит на электронную почту.

Поэтому, если говорить о выгодах, то платформа помогает в первую очередь экономить время человека. А ведь это самый ценный и невосполнимый ресурс. Но, конечно, Vedaem.by позволяет экономить и деньги. За счет инструмента сравнения на нашей платформе человек может выбрать для себя именно то, что ему нужно. Мало кто детально вникает, но за одну и ту же сумму можно получить очень разный набор условий по страхованию. У компаний есть разница в тарифах, поэтому часто за одни и те же деньги можно получить более полный по опциям полис.

Еще наша платформа помогает следить за акционными предложениями. Мы оперативно получаем от страховых компаний информацию. Также у нас самих есть бонусная система. Например, если клиент оформил полис и накопил бонусные баллы, то может потратить их в дилерской сети «Атлант-М» на обслуживание автомобиля, аксессуары, мойку и т.д. Бонусные баллы можно потратить и на следующий полис — получить скидку до 5%. При этом сама страховая компания обычно тоже может предложить скидку по собственной программе лояльности. Мы эти бонусы для клиента суммируем — получается двойная выгода.





— Какие виды страхования, помимо КАСКО, наиболее популярны среди ваших клиентов?

— Как страховой брокер мы на рынке уже более 5 лет, а в сфере страхования — более 15 лет. Сейчас у нас представлено 7 видов страхования: КАСКО, ОСГО, страхование жизни и здоровья, страхование при выезде за границу, ДМС, страхование недвижимости и даже банковских карт.

Наиболее востребовано страхование при выезде за границу (медицина для выезжающих), особенно в летний период. Во многом потому что для значительной части поездок это обязательное условие для получения визы. Но отмечу, что растет и готовность белорусов к страхованию при выезде в страны, куда виза не требуется. И это очень правильный подход. Постепенно вырабатывается полезная привычка.

Люди понимают, что 5−10 евро не сопоставимы с возможными тратами при посещении медицинского учреждения за границей. Страхование от несчастных случаев тоже достаточно популярно, причем тоже в летний период. Потому что в перечень страховых случаев включены клещевые инфекции. Страховка может покрыть лечение, моральный ущерб.

Сейчас мы ведем активную работу по добавлению предложений по страхованию недвижимости. На ресурсе уже есть некоторые варианты, но их будет значительно больше.





— Как вы определяете, какие новые виды страхования добавлять в свою линейку? Какие факторы вы учитываете?

— Конечно, мы анализируем рынок. Проверяем, количество каких договоров заключено страховыми компаниями — онлайн и оффлайн. Смотрим, каких видов полисов заключено больше. Ориентируемся на потребительский спрос.

«Только 3% автовладельцев в Беларуси страхуется онлайн»

— Отличается ли стоимость страховых полисов на вашем агрегаторе по сравнению с традиционными страховыми компаниями?

— Нет, мы — агрегатор предложений. Поэтому все условия у страховых компаний и на нашей площадке идентичные. Разница может быть только за счет нашей бонусной программы. Или если у нас с компанией есть договоренность по специальным условиям при покупке через Vedaem.by.



— Как часто вы обновляете информацию о страховых продуктах и ценах?

— Это происходит автоматически благодаря API. К сожалению, не у всех сайтов страховых компаний сейчас есть такой функционал, чтобы интегрироваться с нашей платформой. Это требует создания технического решения, не все готовы в это инвестировать прямо сейчас.





Все понимают, что за онлайн-решениями будущее, но пока востребованность такой услуги все еще не очень высокая.

Для понимания: на международных рынках 85% страховых полисов оформляется онлайн, а в Беларуси — сильно меньше. Например, возможность онлайн-оформления полиса гражданского страхования автомобиля появилась еще в 2019-м году, В Беларуси 3,5 млн автолюбителей, но только 3% из них страхуется онлайн.

И тем не менее, API у большинства компаний уже есть, поэтому их предложения моментально отображаются на Vedaem.by. И оперативно корректируются при любых вносимых изменениях. Это значит, что у нас будет всегда актуальная информация и клиент может полностью ей доверять.

— Как вы помогаете клиентам выбирать наиболее выгодные предложения? Есть ли у вас инструменты для сравнения?

— Мы внедрили возможность сравнения полисов онлайн. Все устроено, как на маркетплейсах. В сравнение можно добавить до 5 полисов и наша система сама подсветит все отличия, подскажет, какой вариант выгоднее. Это максимально понятный и привычный пользователю вариант, который помогает сделать выбор.





— То есть сами вы никак не подталкиваете клиента сделать выбор в пользу той или иной компании или продукта?

— Как страховой брокер мы работаем со всеми страховыми компаниями, которые есть на белорусском рынке. Мы не выбираем «любимчиков» и не имеем права осуществлять никакой деятельности, кроме страховой, поэтому не можем рекламировать никакого из партнеров. У нас абсолютно всем предлагаются равные условия. Страховые компании не платят за то, что размещаются у нас. Это взаимовыгодная партнерская история.

— Сейчас очень так популярна тема искусственного интеллекта. Может быть, есть планы внедрения его для Vedaem.by?

— Мы такой вариант рассматривали, даже общались с несколькими компаниями-подрядчиками. Нашли две точки, где могли бы использовать ИИ: чат на платформе для помощи клиенту в любое время, AI-инструмент для корректного фотографирования авто при оформлении полиса. Сейчас мы высылаем инструкцию, по которой человек делает фотографии. Но искусственный интеллект мог бы ну помогать правильно выбрать угол, подсказать, достаточно ли света, не размыто ли фото. Также AI-ассистент мог бы сразу подсвечивать возможные дефекты авто на фото.

Но пока мы только изучаем возможности ИИ для нашего сервиса. Искусственный интеллект нужно обучать, нужна большая база фотоматериалов. Это достаточно сложный момент. Изучаем рынок, в том числе и международный, — возможно, уже разработаны подобные инструменты, и мы могли бы внедрить их, оформить подписку.

«Не исключаю, что полисы страховых компаний могут появиться на маркетплейсах»

— Вы уже отмечали, что активно наполняете платформу предложениями страхования недвижимости. Планируете ли расширение спектра услуг и далее?

— Да, мы также добавляем предложения по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Им чаще пользуются юридические лица, компании страхуют своих сотрудников.

Также мы ведем переговоры с одной из страховых компаний и хотим представить на платформе накопительное страхование. У меня самой уже четыре таких договора, я считаю это направление весьма перспективным. У продукта масса выгод, думаю, его еще не оценили по достоинству и в полной мере.





Этой осенью мы планируем, что у нас на платформе будет:

полный охват рынка по КАСКО — 12 страховых компаний;

50% охвата рынка по медицине для выезжающих;

предложения по страхованию недвижимости, несчастных случаев.

Также, конечно, мы будем добавлять предложения компаний и по другим направлениям: ДМС, накопительное страхование, страхование банковских карт и др.

— То есть вы охватите весь доступный страховой рынок в Беларуси?

— Нужно понимать что в Беларуси более 30 видов страхования. И у нас пока не представлены многие их них. Например, пенсионное страхование. А есть ведь даже такие особые сферы, как страхование космических рисков! Это конечно, единичные кейсы и точно не для физлиц.

Конечно, для юридических лиц есть целый комплекс видов страхования. И можно еще множество опций добавлять. Но это пока для нас более дальний горизонт.

Я бы сказала, что сейчас у нас представлены наиболее востребованные виды страхования. На наш взгляд, на данный момент это оптимальный набор для клиента. Сейчас у нас в планах добавить форму для заявления страхового случая. Чтобы клиент, зайдя на сайт, мог заполнить анкету, а мы — автоматически сформировать заявление и отправить его в страховую компанию. Это позволит упростить процесс. Сейчас надо поехать в офис, чтобы написать заявление — это 85% случаев! А такая форма позволит подать заявку в любое удобное время и записаться на осмотр, если это требуется.

— Как вы видите будущее сферы страхования в Беларуси? Какие изменения ожидаете в ближайшие 3−5 лет?

— Мы видим, что уже сейчас к этой сфере проявляют большой интерес. В ассоциации страховщиков сформировали рабочую группу для коммуникации с регулятором, чтобы доносить мысли и идеи. Недавно был запрос от Министерства финансов к участникам страхового рынка, выясняли необходимость создания агрегаторов. А мы вот уже, есть!





Сейчас активно обсуждаем, что нужно и возможно менять. У страховых компаний есть цель заниматься повышением финансовой грамотности населения. И мы частично в этой миссии задействованы.

Мне кажется, что в ближайшие 3−5 лет будет расти востребованность сервисов для оформления страхования онлайн. Уверена, что речь не только о собственных ресурсах страховых компаний, но и о смежных сферах. Например, в банках уже сейчас часто предлагают оформлять страховые продукты для целевых клиентов.

Не исключаю, что страховые полисы и услуги компаний могут появиться на маркетплейсах. Конечно, сейчас с этим есть нюансы законодательные, ведь страховая деятельность серьезно регулируется. Но в будущем, я уверена, будет найдет такой формат.

— Как вы видите роль Vedaem.by в развитии страхового рынка Беларуси в целом?

— Вижу и некую социальную функцию в реализации этого проекта. Любой человек из любой точки Беларуси может зайти и на Vedaem.by и изучить информацию о страховании. Мы активно наполняем платформу материалами, излагаем простым и понятным языком. Сейчас даже запустили внешний аудит, чтобы понять, чего пользователям не хватает. Поначалу мы думали, что нужно подавать информацию кратко и сжато, чтобы не перегружать. а сейчас получаем запрос на то, чтобы освещать тему страхования подробнее.

Также для информирования мы запустили Instagram-аккаунт : снимаем как полезные, так и развлекательные ролики. Рассказываем, как экономить на страховании, кому нужна там страховка, подсвечиваем интересные кейсы.

Мне кажется, что наша работа отчасти поднимает уровень осведомленности населения о страховании. Оно больше не кажется людям чем-то непонятным.

Мы объясняем, что на самом деле каждый из нас страхуется почти каждый день, даже если никаких полисов не оформляет. Например, вы идете в магазин и закупаете продукты на неделю — это создание резерва. Или отводите ребенка в детский сад и оставляете ему сменную одежду — это тоже страховой резерв. Даже влажные салфетки в сумке или зонт по сути страховой резерв! И если в повседневной жизни для нас все это понятные и полезные привычки, то почему мы так боимся страхования в других аспектах жизни? Думаю, глобально миссия Vedaem как раз в этом — просвещать, объяснять и разрушать барьеры.