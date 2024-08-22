Ледяной воздух и жемчужные ванны: чем привлекают иностранцев белорусские здравницы?

«Это то место, где действительно расслабляешься. Можно действительно обо всем подумать, и ни о чем! Я просто в восхищении. И сама природа, и лечение, тут все просто на высшем уровне!» – поделился отдыхающий из России Сергей Кузнецов.

Отдыхающих привлекает широкая лечебная база. В списке больше 200 процедур. Но и за стенами лечебниц есть что посмотреть.

«Я во многих местах был, даже в пределах Советского Союза, но здесь мне больше нравится. Здесь леса очень много, во-вторых, погода очень хорошая, чисто. Когда дышишь, легче становится. Здесь хорошо», – отметил отдыхающий из Азербайджана.

В санатории места на летний отдых расписаны с апреля. Две трети туристов – иностранцы: эстонцы, латыши, жители стран Содружества. В год больше 12 тысяч отдыхающих. И их число растет.

«Конец июня, июль и до конца августа – у нас пик сезона, где загрузка практически во всех объектах республики составляет чуть меньше ста или чуть больше ста процентов. Есть дополнительные места, люди приезжают с детьми», – пояснил главный врач санатория Виктор Короткий.

Для лучшего эффекта медики рекомендуют проходить курсы лечения не меньше десяти дней.