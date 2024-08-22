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Премьер Госсовета Китая Ли Цян прилетел в Беларусь
22.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси встретили
Официальная программа началась с торжественной церемонии. Гости из Китая вместе с белорусскими коллегами возложили венки к подножию монумента Победы в честь погибших в Великой Отечественной войне. Далее состоятся переговоры. Ли Цян встретится с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.
Официальный визит Ли Цяна продлится два дня. Как ожидается, по итогу стороны подпишут пакет документов.
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Гости из Китая вместе с белорусскими коллегами возложили венки к подножию монумента Победы.
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