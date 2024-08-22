Премьер Госсовета Китая Ли Цян прилетел в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси встретили премьера Госсовета Китая Ли Цяна . Он прибыл в страну с официальным визитом, передает телеканал «МИР 24».

Официальная программа началась с торжественной церемонии. Гости из Китая вместе с белорусскими коллегами возложили венки к подножию монумента Победы в честь погибших в Великой Отечественной войне. Далее состоятся переговоры. Ли Цян встретится с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.

Официальный визит Ли Цяна продлится два дня. Как ожидается, по итогу стороны подпишут пакет документов.