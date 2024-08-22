Куклы-обереги, сгущенка и оптические разработки: чем примечателен Рогачёвский район?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рогачёвский район раскинулся на севере Гомельской области Беларуси. Численность населения – чуть более 51 тысячи человек. Из них около 19 тысяч – это сельские жители. Главный город района – Рогачёв. Как появилось это название? Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова знает ответ на этот и другие вопросы.

Одно из любимых мест туристов – районный центр ремесел в Стреньках. Здесь, в экомузее, можно найти множество кукол. У каждой – свое предназначение.