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Куклы-обереги, сгущенка и оптические разработки: чем примечателен Рогачёвский район?
22.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рогачёвский район раскинулся на севере Гомельской области Беларуси. Численность населения – чуть более 51 тысячи человек. Из них около 19 тысяч – это сельские жители. Главный город района – Рогачёв. Как появилось это название? Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова знает ответ на этот и другие вопросы.
Одно из любимых мест туристов – районный центр ремесел в Стреньках. Здесь, в экомузее, можно найти множество кукол. У каждой – свое предназначение.
Какие крупные заводы и предприятия здесь расположены? Какова история молочного комбината и правда ли, что на нем производят безлактозную сгущенку? И какие оптические разработки здесь ведутся? Смотрите в этом выпуске программы
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