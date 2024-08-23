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Минск и Пекин развивают партнерство: товарооборот двух стран вырос в 140 раз всего за несколько десятилетий

23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Пекин развивают партнерство: товарооборот двух стран вырос в 140 раз всего за несколько десятилетий
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Товарооборот между Минском и Пекином за 2023 год составил 8,5 миллиардов долларов. За 30 лет торговля между странами выросла в 140 раз. В Минске прошли переговоры премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяна, сообщает телеканал «МИР 24».

Страны готовят 15 новых инвестпроектов на общую сумму три миллиарда долларов. Среди них – производство двигателей, полипропилена, карбамида и строительство новых заводов. А благодаря выгодным условиям в ближайшие пять лет ожидают прирост в экспорте как минимум на 15%. При этом сотрудничество – не только на экономическом, но и на политическом уровне.

«Отношения между Беларусью и Китаем носят образцовый характер. Несмотря на беспрецедентное давление извне, общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, Беларусь и Китай продолжают строить взаимовыгодное сотрудничество», – отметил премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко.

Одна из основных целей визита премьера Госсовета КНР в Беларусь – реализация договоренностей, которые главы государств обсудили в этом году в Пекине. Сегодня стороны подписали 17 пакетов документов, которые закрепили партнерство по ключевым направлениям. Среди них – сотрудничество в сфере цифрового образования, здравоохранения, зеленой экономики и научно-технические проекты.

«Следует сосредоточиться на развитии сотрудничества как по качеству, так и по содержанию. Мы будем в дальнейшем активизировать сопряжение стратегии национального развития, развивать высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Мы также намерены в дальнейшем наращивать культурно-гуманитарные связи, чтобы постоянно укреплять социальную базу дружбы и сотрудничества», – подчеркнул премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял Ли Цяна. Белорусский лидер отметил, что этому визиту в стране придается исключительно важное значение.



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Теги: Минск
 
 
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Запланирована реализация 15 новых инвестпроектов по самым различным направлениям, также расширяется сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
 
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