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Минск и Пекин развивают партнерство: товарооборот двух стран вырос в 140 раз всего за несколько десятилетий
23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Минском и Пекином за 2023 год составил 8,5 миллиардов долларов. За 30 лет торговля между странами выросла в 140 раз. В Минске прошли переговоры премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяна, сообщает телеканал «МИР 24».
Страны готовят 15 новых инвестпроектов на общую сумму три миллиарда долларов. Среди них – производство двигателей, полипропилена, карбамида и строительство новых заводов. А благодаря выгодным условиям в ближайшие пять лет ожидают прирост в экспорте как минимум на 15%. При этом сотрудничество – не только на экономическом, но и на политическом уровне.
Одна из основных целей визита премьера Госсовета КНР в Беларусь – реализация договоренностей, которые главы государств обсудили в этом году в Пекине. Сегодня стороны подписали 17 пакетов документов, которые закрепили партнерство по ключевым направлениям. Среди них – сотрудничество в сфере цифрового образования, здравоохранения, зеленой экономики и научно-технические проекты.
Ранее президент Беларуси
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Минск и Пекин развивают партнерство: товарооборот двух стран вырос в 140 раз всего за несколько десятилетий
Запланирована реализация 15 новых инвестпроектов по самым различным направлениям, также расширяется сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
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