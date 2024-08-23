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Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки и инноваций
23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под знаком сотрудничества в области науки, технологий и инноваций пройдет следующий год в Беларуси и Китае. Об этом рассказал Александр Лукашенко на
Сегодня Китай – мировой лидер в этих направлениях, отметил президент. Беларусь, в свою очередь, сохранила с советских времен компетенции в микроэлектронике, машиностроении и космической отрасли. Глава государства предложил развивать их вместе. Чтобы поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического, а оно высокое. Партнерство между Минском и Пекином носит статус всестороннего.
Премьер Китая отметил крепкую дружбу лидеров стран. И выразил готовность реализовать все договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне. В подтверждение даже процитировал известную в Беларуси пословицу.
В Беларуси при помощи Китая уже реализовали 27 промышленных проектов на пять миллиардов долларов. Среди них автомобильный завод , биотехнологическая корпорация и другие. В проработке еще 15 инвестпроектов на общую сумму три миллиарда долларов.
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Премьер Китая отметил крепкую дружбу лидеров стран и выразил готовность реализовать все договоренности.
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