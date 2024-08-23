ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки и инноваций

23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки и инноваций
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Под знаком сотрудничества в области науки, технологий и инноваций пройдет следующий год в Беларуси и Китае. Об этом рассказал Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР. Ли Цян находится с визитом в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня Китай – мировой лидер в этих направлениях, отметил президент. Беларусь, в свою очередь, сохранила с советских времен компетенции в микроэлектронике, машиностроении и космической отрасли. Глава государства предложил развивать их вместе. Чтобы поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического, а оно высокое. Партнерство между Минском и Пекином носит статус всестороннего.

«Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу до 2030 года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий, инноваций и качественного человеческого потенциала. За все, что вы сделали для Беларуси, мы благодарны вам, и в долгу не останемся. Я и наши министры настроены на работу именно в этом духе», – отметил Лукашенко.

Премьер Китая отметил крепкую дружбу лидеров стран. И выразил готовность реализовать все договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне. В подтверждение даже процитировал известную в Беларуси пословицу.

«Дружба и братство дороже всего богатства. Поэтому я считаю, что мы должны особо ценить нашу дружбу. На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия», – пояснил премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян.

В Беларуси при помощи Китая уже реализовали 27 промышленных проектов на пять миллиардов долларов. Среди них автомобильный завод , биотехнологическая корпорация и другие. В проработке еще 15 инвестпроектов на общую сумму три миллиарда долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Китая отметил крепкую дружбу лидеров стран и выразил готовность реализовать все договоренности.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы соответствовать новым требованиям, нужны значительные инвестиции». К чему готовиться такси и прочим перевозчикам из-за введения реестра автомобильных перевозок пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика