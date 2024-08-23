Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки и инноваций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под знаком сотрудничества в области науки, технологий и инноваций пройдет следующий год в Беларуси и Китае. Об этом рассказал Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР . Ли Цян находится с визитом в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня Китай – мировой лидер в этих направлениях, отметил президент. Беларусь, в свою очередь, сохранила с советских времен компетенции в микроэлектронике, машиностроении и космической отрасли. Глава государства предложил развивать их вместе. Чтобы поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического, а оно высокое. Партнерство между Минском и Пекином носит статус всестороннего.

«Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу до 2030 года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий, инноваций и качественного человеческого потенциала. За все, что вы сделали для Беларуси, мы благодарны вам, и в долгу не останемся. Я и наши министры настроены на работу именно в этом духе», – отметил Лукашенко.

Премьер Китая отметил крепкую дружбу лидеров стран. И выразил готовность реализовать все договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне. В подтверждение даже процитировал известную в Беларуси пословицу.

«Дружба и братство дороже всего богатства. Поэтому я считаю, что мы должны особо ценить нашу дружбу. На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия», – пояснил премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян.

В Беларуси при помощи Китая уже реализовали 27 промышленных проектов на пять миллиардов долларов. Среди них автомобильный завод , биотехнологическая корпорация и другие. В проработке еще 15 инвестпроектов на общую сумму три миллиарда долларов.