Источник материала: ProBusiness



Культурный капитал: как арт-активности и коллаборации помогают достигать бизнес-целей. Как культура помогает получать больше энергии и идей, развивает визионерское мышление?

29 августа в Клубе Про бизнес , самом большом, официальном сообществе предпринимателей, топов и собственников, состоится большая летняя встреча. Art&Business: как искусство помогает решать маркетинговые и HR-задачи. Кейсами и механиками поделятся Татьяна Пушко (собственник Клуба интеллектуального досуга «Факультатив» ), Дарья Пушко (куратор Клуба «Факультатив», искусствовед) и Александра Глембоцкая (бренд-менеджер «Конте СПА» ).

Во второй части мы проведем small talk — и почувствуем, как через призму собственного культурного капитала выстраивать полезный нетворкинг.

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.





Программа встречи:

18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе

19:00−20:20 Выступление Татьяны Пушко и Дарьи Пушко, Клуб «Факультатив»

В чём сила арт-коллабораций и подходит ли этот инструмент вашему бизнесу

Как арт-проекты помогают доносить ценности бренда до вашей аудитории

Какие маркетинговые, PR- и HR-задачи решают культурные инициативы

Как применяется мировая практика ART&BUSINESS в Беларуси и какие есть перспективы в этом направлении

Как культура помогает собственникам и топ-руководителям получать больше энергии и идей и развивать визионерское мышление.

20:20−20:40 Как создавать коллаборации, чтобы о них говорили: кейс «Конте» и «Макей»

Выступление Александры Глембоцкой, бренд-менеджера компании «Конте СПА».

20:40−21:20 Культурный капитал: small talk и нетворкинг

21:20−22:00 Фуршет и неформальное общение

Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е)

Партнеры Клуба











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👉🏻Чтобы принять участие во встрече — оформите разовое посещение Клуба (стоимость 210 белорусских рублей)





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