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Art&Business: как искусство помогает решать маркетинговые и HR-задачи.

23.08.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Культурный капитал: как арт-активности и коллаборации помогают достигать бизнес-целей. Как культура помогает получать больше энергии и идей, развивает визионерское мышление?  

29 августа в Клубе Про бизнес, самом большом, официальном сообществе предпринимателей, топов и собственников, состоится большая летняя встреча. Art&Business: как искусство помогает решать маркетинговые и HR-задачи. Кейсами и механиками поделятся Татьяна Пушко (собственник Клуба интеллектуального досуга «Факультатив»), Дарья Пушко (куратор Клуба «Факультатив», искусствовед) и Александра Глембоцкая (бренд-менеджер «Конте СПА»).
Во второй части мы проведем small talk — и почувствуем, как через призму собственного культурного капитала выстраивать полезный нетворкинг.

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.


Программа встречи:

18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе

19:00−20:20 Выступление Татьяны Пушко и Дарьи Пушко, Клуб «Факультатив»

  • В чём сила арт-коллабораций и подходит ли этот инструмент вашему бизнесу
  • Как арт-проекты помогают доносить ценности бренда до вашей аудитории
  • Какие маркетинговые, PR- и HR-задачи решают культурные инициативы
  • Как применяется мировая практика ART&BUSINESS в Беларуси и какие есть перспективы в этом направлении
  • Как культура помогает собственникам и топ-руководителям получать больше энергии и идей и развивать визионерское мышление.

20:20−20:40 Как создавать коллаборации, чтобы о них говорили: кейс «Конте» и «Макей»
Выступление Александры Глембоцкой, бренд-менеджера компании «Конте СПА».

20:40−21:20 Культурный капитал: small talk и нетворкинг

21:20−22:00 Фуршет и неформальное общение

Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е)

Партнеры Клуба




DARKLIGHT: бренд сумок, аксессуаров и одежды

👉🏻Чтобы принять участие во встрече — оформите разовое посещение Клуба (стоимость 210 белорусских рублей)


Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.


BREAKING NEWS! Летом 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН»! Спасибо за доверие!


Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите club@probusiness.io либо +375296228835 (есть Telegram, Viber).

 
Теги: Минск
 
 
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