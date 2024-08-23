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Art&Business: как искусство помогает решать маркетинговые и HR-задачи.
23.08.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
29 августа в
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
Программа встречи:
18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе
19:00−20:20 Выступление Татьяны Пушко и Дарьи Пушко, Клуб «Факультатив»
20:20−20:40 Как создавать коллаборации, чтобы о них говорили: кейс «Конте» и «Макей»
20:40−21:20 Культурный капитал: small talk и нетворкинг
21:20−22:00 Фуршет и неформальное общение
Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е)
Партнеры Клуба
👉🏻Чтобы принять участие во встрече —
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Культурный капитал: как арт-активности и коллаборации помогают достигать бизнес-целей. Как культура помогает получать больше энергии и идей, развивает...
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