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Беларусь увеличила производство рапса в 1,5 раза. В республике началась переработка свежего урожая

23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличила производство рапса в 1,5 раза. В республике началась переработка свежего урожая
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси выросло производство рапса. За пять лет объемы увеличились почти в полтора раза. Спрос на эту культуру есть и у местного населения, и за рубежом, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Беларуси начали переработку свежего урожая рапса. Это одна из основных культур для масло-перерабатывающих предприятий. Она снабжает сырьем промышленность, используется в медицине и кулинарии.

«Рапсовое масло вполне обоснованно применяется как терапевтический компонент при диетах, сердечно-сосудистых заболеваниях, также для снижения уровня холестерина. Витамин Е – это, конечно, антиоксидант мощный», – рассказала заведующая лабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Цемборевич.

В Беларуси рапс собирают дважды в год. Всего выращивают два вида. Самый продуктивный – озимый. Урожайность выше, масла дает больше. Яровой еще называют страховой культурой. В случае нехватки он помогает стабилизировать масло-перерабатывающую промышленность

«Все семена пойдут на переработку внутри республики для производства рапсового масла, которое будет использоваться для производства готовой продукции. Это маргарины, масло бутилированное. Будет использоваться в хлебопечении. Точно так же будет использоваться для производства комбикормов», – рассказала начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности Юдия Алехно.

Производство этой культуры стимулируют на уровне государства – принимают поддерживающие проекты. Например, по дополнительному оборудованию или увеличению площадей посевов. Изготовлением рапсового масла занимается больше 90 предприятий страны. Работают промышленники совместно с учеными. Они предлагают новые сорта и оценивают качество продукции.

«Мы провели исследование на наших заводах. Мы отбирали как сырье, так и готовые продукты. Могу вас уверить, отечественное масло по тому показателю абсолютно безопасно. Оно соответствует всем международным требованиям и может использоваться в производстве продуктов питания для детей возраста от 1 года», – рассказала научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Анна Пчельникова.

Спрос на белорусский рапс есть и за рубежом. Страна входит в топ-20 экспортеров семян, по экспорту масла из него – на девятой позиции. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси уже собрали более миллиона тонн рапса.



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Страна входит в топ-20 экспортеров семян, по экспорту масла из рапса находится на девятой позиции.
 
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