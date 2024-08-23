Беларусь увеличила производство рапса в 1,5 раза. В республике началась переработка свежего урожая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выросло производство рапса . За пять лет объемы увеличились почти в полтора раза. Спрос на эту культуру есть и у местного населения, и за рубежом, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Беларуси начали переработку свежего урожая рапса. Это одна из основных культур для масло-перерабатывающих предприятий. Она снабжает сырьем промышленность, используется в медицине и кулинарии.

«Рапсовое масло вполне обоснованно применяется как терапевтический компонент при диетах, сердечно-сосудистых заболеваниях, также для снижения уровня холестерина. Витамин Е – это, конечно, антиоксидант мощный», – рассказала заведующая лабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Цемборевич.

В Беларуси рапс собирают дважды в год. Всего выращивают два вида. Самый продуктивный – озимый. Урожайность выше, масла дает больше. Яровой еще называют страховой культурой. В случае нехватки он помогает стабилизировать масло-перерабатывающую промышленность

«Все семена пойдут на переработку внутри республики для производства рапсового масла, которое будет использоваться для производства готовой продукции. Это маргарины, масло бутилированное. Будет использоваться в хлебопечении. Точно так же будет использоваться для производства комбикормов», – рассказала начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности Юдия Алехно.