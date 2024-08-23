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Беларусь увеличила производство рапса в 1,5 раза. В республике началась переработка свежего урожая
23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выросло
В Беларуси начали переработку свежего урожая рапса. Это одна из основных культур для масло-перерабатывающих предприятий. Она снабжает сырьем промышленность, используется в медицине и кулинарии.
В Беларуси рапс собирают дважды в год. Всего выращивают два вида. Самый продуктивный – озимый. Урожайность выше, масла дает больше. Яровой еще называют страховой культурой. В случае нехватки он помогает стабилизировать масло-перерабатывающую промышленность
«Мы провели исследование на наших заводах. Мы отбирали как сырье, так и готовые продукты. Могу вас уверить, отечественное масло по тому показателю абсолютно безопасно. Оно соответствует всем международным требованиям и может использоваться в производстве продуктов питания для детей возраста от 1 года», – рассказала научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Анна Пчельникова.
Спрос на белорусский рапс есть и за рубежом. Страна входит в топ-20 экспортеров семян, по экспорту масла из него – на девятой позиции. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси уже собрали более миллиона тонн рапса.
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Страна входит в топ-20 экспортеров семян, по экспорту масла из рапса находится на девятой позиции.
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