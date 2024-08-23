Лукашенко обсудил международную обстановку с апостольским нунцием в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взгляды Беларуси и Ватикана практически совпадают. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем. Посланник Римской католической церкви завершает свою дипмиссию в Минске, сообщает «МИР 24».

Президент тепло вспомнил о своих встречах с папой римским. Оценил и работу нунция. По словам белорусского лидера, она была активной. Также Лукашенко отметил схожую с собеседником позицию по международной обстановке.

«В Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем, как бы мы ни плакались, живем неплохо, нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир. Но для этого думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться кому-то и в угоду кому-то действовать. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу», – подчеркнул белорусский лидер.

В Беларуси Римская католическая церковь по количеству верующих вторая после православной.