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Лукашенко обсудил международную обстановку с апостольским нунцием в Беларуси
23.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взгляды Беларуси и Ватикана практически совпадают. Об этом заявил
Президент тепло вспомнил о своих встречах с папой римским. Оценил и работу нунция. По словам белорусского лидера, она была активной. Также Лукашенко отметил схожую с собеседником позицию по международной обстановке.
В Беларуси Римская католическая церковь по количеству верующих вторая после православной.
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Посланник Римской католической церкви завершает свою дипмиссию в Минске. Президент отметил схожую с собеседником позицию по международной обстановке.
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