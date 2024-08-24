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Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси помогут собраться детей к школе
24.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» участвуют в благотворительной акции. Они помогут
Подарки и учебные принадлежности к 1 сентября получат воспитанники детских домов и интернатов, а также те, кто попал в сложную ситуацию. Акция ежегодная. Организаторы при подборе подарков учитывали пожелания самих ребят – тетради, альбомы, краски, фломастеры, современные обучающие книги, карты Беларуси.
В акции участвует более 420 организации культуры, информации, спорта и туризма города Минска и Минской области. Все подарки детям передадут до 1 сентября. Продолжится акция и в учебном году. Школьников ждут на экскурсии по хлебзаводу.
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Подарки и учебные принадлежности к 1 сентября получат воспитанники детских домов и интернатов, а также те, кто попал в сложную ситуацию.
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