Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси помогут собраться детей к школе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» участвуют в благотворительной акции. Они помогут собрать детей в школу , передает «МИР 24».

Подарки и учебные принадлежности к 1 сентября получат воспитанники детских домов и интернатов, а также те, кто попал в сложную ситуацию. Акция ежегодная. Организаторы при подборе подарков учитывали пожелания самих ребят – тетради, альбомы, краски, фломастеры, современные обучающие книги, карты Беларуси.

«Помощь первоклассникам – это всегда хорошая традиция «Мира». Мы, можно сказать, собираем много уже лет. Каждый раз коллеги просят, как можно дольше продержать эту акцию, чтобы можно было принести как можно больше помощи», – рассказал председатель первичной профсоюзной организации Представительства МТРК «МИР» в Республике Беларусь Игорь Томашевич.

«Порядка 420 организаций города Минска и Минской области. Это организации сферы культуры, информации, спорта и туризма. Подарки передаются для воспитанников социальных учреждений города Минска и Минской области», – рассказала главный специалист Минской городской организации Белорусского Евгения Спруть.

В акции участвует более 420 организации культуры, информации, спорта и туризма города Минска и Минской области. Все подарки детям передадут до 1 сентября. Продолжится акция и в учебном году. Школьников ждут на экскурсии по хлебзаводу.