Виртуальные лаборатории, театральные классы и улучшенное питание. Нововведения в школах обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске обсудили проблемы образования и работу учителей белорусской столицы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Молодые специалисты на форум пришли со своими практическими идеями. Так, Андрей Роскач уроки химии превратил в обучающую игру. Хотя в школе работает всего год. У него и к детям подход особенный.

«Я отошел полностью от мела и доски. Я работаю с мультибордом. Я работаю с какими-то программами, которые заинтересуют. Это и виртуальные лаборатории», – рассказал учитель химии средней школы №109 Минска Андрей Роскач.

В школах добавили больше умных решений . Среди них опыт платформы «Московская цифровая школа», которая поможет ученикам разобраться в виртуальном пространстве. Например, в новых технологиях в медицине или робототехнике.

«Создадим свое единое пространство, которое будет называться «Минская цифровая школа». Она будет интегрироваться в систему города Минска «Умный город». Это новшество. В нем будет участвовать в экспериментальном режиме 10 учреждений образования. Мы надеемся, что в результате мы получим свою уникальную цифровую систему», – рассказала председатель комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Марина Ильина.

Для детей в гимназиях и школах – театральное обучение, для учителей – больше проектов для диалога с коллегами. Это один из шагов к интеграции школы с колледжами и вузами, что поможет ученикам определиться с будущей профессией.

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