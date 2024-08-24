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Виртуальные лаборатории, театральные классы и улучшенное питание. Нововведения в школах обсудили в Минске

24.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Виртуальные лаборатории, театральные классы и улучшенное питание. Нововведения в школах обсудили в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске обсудили проблемы образования и работу учителей белорусской столицы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Молодые специалисты на форум пришли со своими практическими идеями. Так, Андрей Роскач уроки химии превратил в обучающую игру. Хотя в школе работает всего год. У него и к детям подход особенный.

«Я отошел полностью от мела и доски. Я работаю с мультибордом. Я работаю с какими-то программами, которые заинтересуют. Это и виртуальные лаборатории», – рассказал учитель химии средней школы №109 Минска Андрей Роскач.

В школах добавили больше умных решений. Среди них опыт платформы «Московская цифровая школа», которая поможет ученикам разобраться в виртуальном пространстве. Например, в новых технологиях в медицине или робототехнике.

«Создадим свое единое пространство, которое будет называться «Минская цифровая школа». Она будет интегрироваться в систему города Минска «Умный город». Это новшество. В нем будет участвовать в экспериментальном режиме 10 учреждений образования. Мы надеемся, что в результате мы получим свою уникальную цифровую систему», – рассказала председатель комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Марина Ильина.

Для детей в гимназиях и школах – театральное обучение, для учителей – больше проектов для диалога с коллегами. Это один из шагов к интеграции школы с колледжами и вузами, что поможет ученикам определиться с будущей профессией.

Как адаптировать ребенка к школе после летних каникул?
«В этом году достаточно серьезно выросли проходные баллы во все университеты. Несмотря на то, что фактически на 2,5 тысячи ребят на бюджетную форму получения образования мы в этом году набрали больше. Мы видим, что наши ребята становятся мотивированными. Выбор делают осознанно», – рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Еще больше подростков и студентов объединит тема истории. В школах добавят информационный час «О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной», старшеклассники откроют новый учебник по «Истории Беларуси в контексте всемирной», а в университетах будут изучать «Историю белорусской государственности».

На форуме обсудили и качество питания в школах. В этом году все учебные заведения Минска перейдут на новую рецептуру.



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Теги: Минск
 
 
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Молодые специалисты приехали на форум в белорусскую столицу со своими практическими идеями.
 
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