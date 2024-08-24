|
Виртуальные лаборатории, театральные классы и улучшенное питание. Нововведения в школах обсудили в Минске
24.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске обсудили проблемы образования и работу учителей белорусской столицы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Молодые специалисты на форум пришли со своими практическими идеями. Так, Андрей Роскач уроки химии превратил в обучающую игру. Хотя в школе работает всего год. У него и к детям подход особенный.
В школах добавили больше
Для детей в гимназиях и школах – театральное обучение, для учителей – больше проектов для диалога с коллегами. Это один из шагов к интеграции школы с колледжами и вузами, что поможет ученикам определиться с будущей профессией.
Еще больше подростков и студентов объединит тема истории. В школах добавят информационный час «О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной», старшеклассники откроют новый учебник по «Истории Беларуси в контексте всемирной», а в университетах будут изучать «Историю белорусской государственности».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виртуальные лаборатории, театральные классы и улучшенное питание. Нововведения в школах обсудили в Минске
Молодые специалисты приехали на форум в белорусскую столицу со своими практическими идеями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)